42-летняя актриса, предпочитающая не распространяться о личном, сделала исключение и рассказала о планах на будущее.

Личная жизнь Елены Захаровой складывалась непросто. Несколько лет назад она рассталась с предпринимателем Сергеем Мамонтовым после гибели их общей дочери Анны-Марии. Обсуждать произошедшее и распространяться о личном актриса не любит, но на этот раз сделала исключение и рассказала об очень важных для нее переменах.

«В ближайшее время я, безусловно, вижу себя мамой и женой. Очень люблю готовить, я вообще семейный человек. Другой вопрос, что не всегда все складывается тогда, когда бы мы хотели. Я считаю, что можно быть безумно успешным актером, но если ты приходишь в пустой дом, где тебя никто не встречает, это трагедия. Я так не хочу. Я настроена на семейную жизнь. Считаю, что профессия у меня есть, и я очень ее люблю, работа меня наполняет, спасает. Но любовь и семью никто не отменял», — поделилась Захарова на съемках программы «Мой герой», которая скоро выйдет в эфир.

Напомним, недавно стало известно о беременности Елены Захаровой. Актриса начала выходить в свет с заметно округлившимся животом, однако пока свое интересное положение не комментировала. Тем временем в СМИ появилась информация о том, что отцом ребенка Захаровой является бизнесмен Андрей Большаков.

Фото: instagram, архивы пресс-служб