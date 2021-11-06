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Беременная супруга Игоря Вдовина трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы — фото

Ровно год назад бизнесмен и экс-супруг Анастасии Волочковой Игорь Вдовин и его возлюбленная, телеведущая Елена Николаева, связали себя узами брака. Пара расписалась 6 ноября 2020 года, а сейчас ожидает первенца. 35-летняя звезда программы «Утро России» поделилась фотографиями с важного семейного торжества в своем Instagram и нежно поздравила супруга.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Николаева в день свадьбы

Фото: @elenanika/Instagram

Елена показала неопубликованное ранее фото в свадебном платье с букетом цветов, сделанное в знаменательный для семьи день. «06.11.2020 год. И я снова и снова, каждый день, готова сказать Мужу «да», — подписала кадр ведущая.

Также Николаева добавила фото с мужем, который является редким гостем на ее странице в Instagram. На снимке Виктор с любовью смотрит на свою избранницу, пока она поправляет ему рубашку.

Игорь Вдовин и Елена Николаева в день свадьбы

«Знаете, мне всегда казалось чем-то надуманным эти официальные регистрации — ну, живем, ведь, все хорошо. Но, честно говоря, все меняется. Вот, вроде бы вы — еще минуту назад просто любящие друг друга люди, и вот, вы — муж и жена. И это важно», — трогательно написала Елена.

Напомним, что Игорь Вдовин и Елена Николаева встречались около трех лет, прежде чем узаконить свои отношения. Через несколько месяцев после свадьбы пара объявила о скором пополнении в семье. Молодожены не стали скрывать, что к новогодним праздникам они ожидают рождение сына. Для Елены этот ребенок станет первым, а Игорь уже воспитывает 16-летнюю дочь Ариадну от экс-супруги Анастасии Волочковой и еще троих детей от предыдущих отношений. Дочь и двое сыновей Вдовина проживают вместе с ним и Еленой. Николаева признается, что отлично ладит со всеми детьми и принимает их как родных.

Фото и видео: Instagram, East News