Беременная супруга Игоря Вдовина трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы — фото

«Знаете, мне всегда казалось чем-то надуманным эти официальные регистрации — ну, живем, ведь, все хорошо. Но, честно говоря, все меняется. Вот, вроде бы вы — еще минуту назад просто любящие друг друга люди, и вот, вы — муж и жена. И это важно», — трогательно написала Елена.

Напомним, что Игорь Вдовин и Елена Николаева встречались около трех лет, прежде чем узаконить свои отношения. Через несколько месяцев после свадьбы пара объявила о скором пополнении в семье. Молодожены не стали скрывать, что к новогодним праздникам они ожидают рождение сына. Для Елены этот ребенок станет первым, а Игорь уже воспитывает 16-летнюю дочь Ариадну от экс-супруги Анастасии Волочковой и еще троих детей от предыдущих отношений. Дочь и двое сыновей Вдовина проживают вместе с ним и Еленой. Николаева признается, что отлично ладит со всеми детьми и принимает их как родных.