Беременная Елена Исинбаева сообщила о смерти мамы
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У олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой умерла мама Наталья Петровна. Об этой трагедии спортсменка сообщила в своем блоге.
«Сегодня мы похоронили мою любимую мамочку! Я никогда не выкладывала фото с ней, так как мама не любила фотографироваться. Мамуличка, родная моя, покойся с миром! Ты в моём сердце! Тебя нет физически, но я знаю ты с нами навсегда, ведь мы твои дети! Я тебя очень люблю! Всех кто знал мою маму очень прошу помолитесь за упокой её души! Большое спасибо», — написала она.
«Она была очень веселым, позитивным, добрым, отзывчивыми человеком, но также очень строгой и требовательной! Мама вложила в нас с сестрой всё лучшее ,что она умела и мы ей будем благодарны до конца дней своих. Благодарны за умение верить, веровать и быть индивидуальностями. За снисходительность к людям и умение защитить себя и свою семью. За умение любить и быть любимыми!», — заключила Елена.
Приносим Елене свои искренние соболезнования.
Фото: instagram, eastnews