У олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой умерла мама Наталья Петровна. Об этой трагедии спортсменка сообщила в своем блоге.

«Сегодня мы похоронили мою любимую мамочку! Я никогда не выкладывала фото с ней, так как мама не любила фотографироваться. Мамуличка, родная моя, покойся с миром! Ты в моём сердце! Тебя нет физически, но я знаю ты с нами навсегда, ведь мы твои дети! Я тебя очень люблю! Всех кто знал мою маму очень прошу помолитесь за упокой её души! Большое спасибо», — написала она.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Авг 25 2017 в 3:12 PDT