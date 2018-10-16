«Беременная» Анастасия Решетова решила сесть на строгую диету

Уже несколько месяцев подряд в Сети обсуждают беременность Анастасии Решетовой. На снимках подписчики блога невесты Тимати начали замечать ее округлившиеся формы, более пышную грудь. Вчера модель опубликовала фото с плоским животом, но фолловеры вычислили по длине волос: снимок сделан давно.
Под этой фотографией состоялась беседа Анастасии с подписчиками. «Вы беремены?» — «Нет» — «А почему старые фотки выставляешь?»
Сегодня в эфире шоу Регины Тодоренко Решетова призналась: «С сегодняшнего дня я снова на диете и питаюсь только белком. До этого я ела все подряд. Это все началось в августе, потому что отпуск, потому что в отпуске я не хожу в ни в зал, не слежу за писанием, поздно ложусь. Чит-месяц, чит-лето. Не всегда же быть в режиме! Ну конечно я не переусердствую, я не как беременная ем. На самом деле я очень быстро поправляюсь». Модель набрала около пяти лишним килограммов, именно этим она объясняет свои новые формы. Анастасии даже приходилось редактировать выдающийся животик, в чем она честно призналась подруге.
Фото и видео: instagram