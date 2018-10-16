«Беременная» Анастасия Решетова решила сесть на строгую диету

Уже несколько месяцев подряд в Сети обсуждают беременность Анастасии Решетовой. На снимках подписчики блога невесты Тимати начали замечать ее округлившиеся формы, более пышную грудь. Вчера модель опубликовала фото с плоским животом, но фолловеры вычислили по длине волос: снимок сделан давно.

Под этой фотографией состоялась беседа Анастасии с подписчиками. «Вы беремены?» — «Нет» — «А почему старые фотки выставляешь?»