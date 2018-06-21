Беременная Анастасия Овечкина поддержала супруга на церемонии NHL Awards 2018

Александр получил «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата, который стал седьмым по счету в его карьере (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018).

Напомним, в этом году Александр Овечкин и его команда «Вашингтон Кэпиталз» впервые стали обладателями «Кубка Стэнли» — престижной хоккейной награды за победу в Лиге Чемпионов плей-офф НХЛ. К этой награде хоккеист с мировым именем шел тринадцать лет.