Беременная Алеся Кафельникова показала свадебное платье

Свадебная церемония возлюбленных прошла в Москве. Алеся выбрала для торжества длинное струящееся белое платье, дополнив его лаконичным букетом. «Теперь я точно знаю, что чувствовала диснеевская Золушка, когда нашла своего принца», – подписала свадебное фото модель.

На новом кадре, который опубликовала Кафельникова она позирует со спины. Девушка не комментирует и официально не подтверждает слухи о своей беременности, но снимками, где не виден живот, лишь подогревает интерес к своему положению.