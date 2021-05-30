Беременная Алеся Кафельникова показала свадебное платье
22-летняя дочь легендарного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся несколько дней назад сыграла свадьбу. Избранником девушки стал 35-летний Георгий Петришин – предприниматель и бывший жених актрисы Светланы Ходченковой.
Алеся и Георгий познакомились в 2020 году в ресторане, куда модель пришла в компании друзей. «Я пришла на ужин в компании друзей, села за стол и поймала взгляд человека, смотрящего на меня. Чуть позже я заметила, что он продолжает смотреть на меня, прям все время смотреть, пока я ем, разговариваю, провожу время в компании своих друзей, он не отводил взгляда. Меня это смутило. Я не люблю, когда за мной следят, меня вводит это в паранойю. Я не понимала, почему чувак уставился на меня, пока я ем. Ну а потом он подошел спросить номер, а утром уже стоял с букетом у моего подъезда», – делилась девушка историей знакомства с мужем со своими подписчиками в Instagram.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kafelnikova_a/Instagram
Свадебная церемония возлюбленных прошла в Москве. Алеся выбрала для торжества длинное струящееся белое платье, дополнив его лаконичным букетом. «Теперь я точно знаю, что чувствовала диснеевская Золушка, когда нашла своего принца», – подписала свадебное фото модель.
На новом кадре, который опубликовала Кафельникова она позирует со спины. Девушка не комментирует и официально не подтверждает слухи о своей беременности, но снимками, где не виден живот, лишь подогревает интерес к своему положению.
Фото и видео: @kafelnikova_a/Instagram
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