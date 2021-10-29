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Бенедикт Камбербэтч появится в роли подполковника ФСБ в новом сериале

Мини-сериал под названием «Лондонград», который запустит HBO, основан на книге британского журналиста Алана Коуэлла, которая рассказывает об отравлении бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актер Бенедикт Камбербэтч

Фото: Steve Vas/Keystone Press Agency

Звезда сериала «Шерлок» и фильма «Доктор Стрэндж» Бенедикт Камбербэтч появится в новом амплуа — на этот раз актеру досталась роль подполковника ФСБ в отставке Александра Литвиненко в новом мини-сериале от HBO.

Проект называется «Лондонград», а в его основу легла книга журналиста из Британии Алана Коуэлла под названием «Последний шпион» — в ней он рассказывает историю отравления отставного сотрудника службы, которое произошло в Лондоне в 2006 году.

Об этом сообщает журнал Variety.

Режиссером проекта стал Брайан Фогель. В свое время он получил премию «Оскар» за документальный фильм «Икар», в основу которого лег допинговый скандал со спортсменами.

Стоит отметить, что это уже второй проект про Литвиненко, который в скором времени появится на экранах — сериал Litvinenko выпустит британский телеканал ITV, а главную роль в нем сыграет Дэвид Теннант, который известен по сериалу «Доктор Кто».

Фото: Global Look press