Бенедикт Камбербэтч появится в роли подполковника ФСБ в новом сериале

Звезда сериала «Шерлок» и фильма «Доктор Стрэндж» Бенедикт Камбербэтч появится в новом амплуа — на этот раз актеру досталась роль подполковника ФСБ в отставке Александра Литвиненко в новом мини-сериале от HBO.

Проект называется «Лондонград», а в его основу легла книга журналиста из Британии Алана Коуэлла под названием «Последний шпион» — в ней он рассказывает историю отравления отставного сотрудника службы, которое произошло в Лондоне в 2006 году.

Об этом сообщает журнал Variety.