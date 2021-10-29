Бенедикт Камбербэтч появится в роли подполковника ФСБ в новом сериале
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Фото: Steve Vas/Keystone Press Agency
Звезда сериала «Шерлок» и фильма «Доктор Стрэндж» Бенедикт Камбербэтч появится в новом амплуа — на этот раз актеру досталась роль подполковника ФСБ в отставке Александра Литвиненко в новом мини-сериале от HBO.
Проект называется «Лондонград», а в его основу легла книга журналиста из Британии Алана Коуэлла под названием «Последний шпион» — в ней он рассказывает историю отравления отставного сотрудника службы, которое произошло в Лондоне в 2006 году.
Об этом сообщает журнал Variety.
Режиссером проекта стал Брайан Фогель. В свое время он получил премию «Оскар» за документальный фильм «Икар», в основу которого лег допинговый скандал со спортсменами.
Стоит отметить, что это уже второй проект про Литвиненко, который в скором времени появится на экранах — сериал Litvinenko выпустит британский телеканал ITV, а главную роль в нем сыграет Дэвид Теннант, который известен по сериалу «Доктор Кто».
Фото: Global Look press