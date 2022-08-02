Бенедикт Камбербэтч, Кристен Стюарт и не только: объявлены номинанты на премию «Оскар-2022»

За лучшую мужскую роль будут бороться Хавьер Бардем, Бенедикт Камбербетч, Эндрю Гарфилд, Уилл Смит, а также самый номинируемый чернокожий актер Дензел Вашингтон. В номинации «Лучшая женская» роль ситуация обстоит сложнее. В этом году забрать желанную статуэтку получили шанс Кристен Стюарт, Николь Кидман, Пенелопа Крус и Джессика Честей и другие.

Несмотря на все прогнозы, Леди Гагу в этом году обошли стороной. У фильма «Дом Гуччи» есть возможность унести награду за лучший грим.

Помимо этого, киноакадемики проигнорировали некоторые фильмы, которые полюбились зрителю. Среди них: «Французский вестник», «Последняя дуэль» и «Легенда о Зелёном рыцаре».

Лучшим режиссером в этом году может стать Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»), Джейн Кэмпион («Власть пса») и Стивен Спилберг («Вестсайдская история»).

В технических номинациях нам показаны такие масшатбаные картины, как новая «Матрица», «Человек-паук» и «Вестсайдская история».

Также в списке номинантов оказалась анимационная короткометражка российского производства «БоксБалет».

94-я церемония вручения «Оскар» запланирована на 27 марта 2022. Она пройдет в кинотеатры «Долби» в Лос-Анджелесе. В России мероприятие будет транслировать онлайн-кинотеатр Okko. Список претендентов оказался неожиданным и интригующим, а значит финал точно будет интересным.