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Бенедикт Камбербэтч, Кристен Стюарт и не только: объявлены номинанты на премию «Оскар-2022»

Люди по всему миру с нетерпением ждали момента, когда американская киноакадемия, наконец, покажет им списки номинантов на свою ежегодную премию. 8 февраля стало известно, кто же будет бороться за статуэтку в этом году.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристен Стюарт

Фото: Stephen Lock/Global Look Press

Второй год подряд среди номинантов оказываются фильмы, вышедшие на потоковых сервисах. Правда, есть одно условие. Изначально они должны были планировать свои показы в кинотеатрах.

Абсолютным лидером среди фильмов из списка является «Власть пса» от режиссера Джейн Кэмпион. Этот фильм получил 11 номинаций. К слову, Джейн первая в истории женщина, которая была дважды номинирована на «Оскар» за лучшую режиссуру. В главной роли — Бенедикт Камбербэтч. Драма выходила на Netflix и имела большой успех. У этой картины есть все шансы победить в категории «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Немного уступает «Дюна» от Дени Вильнева. Его картина наминирована в 10 категориях.

За лучшую мужскую роль будут бороться Хавьер Бардем, Бенедикт Камбербетч, Эндрю Гарфилд, Уилл Смит, а также самый номинируемый чернокожий актер Дензел Вашингтон. В номинации «Лучшая женская» роль ситуация обстоит сложнее. В этом году забрать желанную статуэтку получили шанс Кристен Стюарт, Николь Кидман, Пенелопа Крус и Джессика Честей и другие.

Несмотря на все прогнозы, Леди Гагу в этом году обошли стороной. У фильма «Дом Гуччи» есть возможность унести награду за лучший грим.

Помимо этого, киноакадемики проигнорировали некоторые фильмы, которые полюбились зрителю. Среди них: «Французский вестник», «Последняя дуэль» и «Легенда о Зелёном рыцаре».

Лучшим режиссером в этом году может стать Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»), Джейн Кэмпион («Власть пса») и Стивен Спилберг («Вестсайдская история»).

В технических номинациях нам показаны такие масшатбаные картины, как новая «Матрица», «Человек-паук» и «Вестсайдская история».

Также в списке номинантов оказалась анимационная короткометражка российского производства «БоксБалет».

94-я церемония вручения «Оскар» запланирована на 27 марта 2022. Она пройдет в кинотеатры «Долби» в Лос-Анджелесе. В России мероприятие будет транслировать онлайн-кинотеатр Okko. Список претендентов оказался неожиданным и интригующим, а значит финал точно будет интересным.

Фото: Global Look Press

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