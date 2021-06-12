Бен Аффлек замечен в казино в компании мамы Дженнифер Лопес

48-летний обладатель премии «Оскар» Бен Аффлек прилетел в Лас-Вегас для работы над новым проектом. Съемки проходили в одном из казино столицы азартных игр, где, кстати, раньше часто любил проводить время актер. И довольно успешно. В 2001 году Бен выиграл в покер 800 тысяч долларов. Актеру даже закрыли доступ в некоторые заведения, так как играл он «подозрительно хорошо».

Как сообщает издание Us Weekly, в этот раз компанию звезде составила мама певицы и предполагаемой избранницы Аффлека Дженнифер Лопес.