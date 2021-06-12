Бен Аффлек замечен в казино в компании мамы Дженнифер Лопес
48-летний обладатель премии «Оскар» Бен Аффлек прилетел в Лас-Вегас для работы над новым проектом. Съемки проходили в одном из казино столицы азартных игр, где, кстати, раньше часто любил проводить время актер. И довольно успешно. В 2001 году Бен выиграл в покер 800 тысяч долларов. Актеру даже закрыли доступ в некоторые заведения, так как играл он «подозрительно хорошо».
Как сообщает издание Us Weekly, в этот раз компанию звезде составила мама певицы и предполагаемой избранницы Аффлека Дженнифер Лопес.
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Фото: Global Look Press
75-летняя Гваделупе Родригес и актер пробыли в казино Hard Rock Hotel до трех часов ночи. По сообщениям издания, на маму певицы были направлены камеры. Поэтому, вполне возможно, она принимает участие в одном из проектов Аффлека. Между дублями Бен и возможная будущая тёща мило беседовали друг с другом.
Напомним, что 51-летняя Дженнифер Лопес рассталась со своим женихом бейсболистом Алексом Родригесом после четырех лет отношений. Через пару недель певица была замечена на отдыхе с бывшим возлюбленным актером Беном Аффлеком, с которым встречалась с 2002 по 2003 год. Пара была помолвлена, но Лопес разорвала отношения за день до свадьбы.
Фото: @goddessjennylo/Instagram
На днях звезда была замечена в рубашке актера, что только подогрело слухи о воссоединении одной из самых красивых пар начала нулевых.
Фото и видео: Global Look Press, @jlobenaffleckfanpage/Instagram, @goddessjennylo/Instagram
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