Яркое танго, слезы Белого и достойный победитель: чем запомнился финал шоу «Танцы со звездами»
Побороться за первое место смогли лишь пять пар. По традиции в начале шоу проект покинули две пары. По результатам зрительского голосования проект покинули Марина Зудина в паре с Максимом Петровым и Владимир Маркони с Евгенией Толстой.
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Фото: Архив пресс-службы Passion.ru
После трогательного прощания с ребятами на паркет вышла первая пара.
Мария Миронова и Евгений Папунаишвили исполнили зажигательный фокстрот. Несмотря на хвалебные отзывы членов жюри пара не получила высший балл. Евгений был не согласен с оценками жюри и даже вступил в спор с Егором Дружининым.
Следующими, под бодрую музыку, выступали Александра Ревенко и Денис Тагинцев. Танцоры вышли на паркет и блестяще исполнили подготовленный номер.
Анатолий Белый и Инна Свечникова исполнили фристайл под песню Владимира Высоцкого «Кони Привередливые». После выступления Инна с Анатолием не смогли удержаться от слез. «Номер такой» - объяснили они растерянному Малахову. Однако Цискаридзе не оценил выбор жанра. «Я требую чтоб фристайл убрали из этой программы. Я не знаю, что оценивать и что говорить,» - возмущается член жюри.
Александра Ребенок и Михаил Щепкин исполнили танго. Выступление участников было наполнено плавными движениями и невероятно красивыми пируэтами. «Это было невероятное танго» - отметила Дарья Златопольская. Но не все судьи оценили танец столь высоко. Пара покинула паркет с 35 баллами. Низкие оценки, не позволили паре продолжить борьбу во втором раунде.
Фото: Архив пресс-службы Passion.ru
Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина исполнили танец ча-ча-ча. Пара не показала тяжелых и интересных связок, но сам номер был яркий и весьма запоминающийся. Судьи отметили явный прогресс Харатьяна, по сравнению с первыми выпусками. Но к сожалению, пара тоже не прошла в финал.
По итогам первого тура осталось три пары.
Фото: Архив пресс-службы Passion.ru
В финале Мария и Евгений исполнили зажигательный пасодобль. Миронова была в потрясающем красном платье и пара показала блестящее исполнение номера.
Анатолий Белый предстал в образе римлянина, а Инна Свечникова примерила образ дикарки. Танец был очень зрелищным и зажигательным. Жюри отметили интересную задумку и костюмы, однако не всем жюри понравился сам танец.
Александра Ревенко и Денис Тагинцев исполнили вальс. В руках своего партнера, девушка практически летала.
«На самом деле я больше всего хотела пройти в финал, чтоб станцевать этот танец. Танец открыл во мне что то новое,»- делится эмоциями Александра.
Дарья Златопольская тоже отметила решимость Александры сделать все возможное для победы.
Неудивительно что именно эта пара победила по результатам зрительского голосования и баллов жюри.
А вот второе место получила пара Алены Водонаевой и Евгения Папунаишвили.