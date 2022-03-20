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Яркое танго, слезы Белого и достойный победитель: чем запомнился финал шоу «Танцы со звездами»

В эфире «Россия-1» вышел седьмой выпуск любимого многими шоу о танцах, который стал финальным.
Яркое танго, слезы Белого и достойный победитель: чем запомнился финал шоу «Танцы со звездами»

Побороться за первое место смогли лишь пять пар. По традиции в начале шоу проект покинули две пары. По результатам зрительского голосования проект покинули Марина Зудина в паре с Максимом Петровым и Владимир Маркони с Евгенией Толстой.

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александра Ревенко и Денис Тагинцев победители

Фото: Архив пресс-службы Passion.ru

После трогательного прощания с ребятами на паркет вышла первая пара.

Мария Миронова и Евгений Папунаишвили исполнили зажигательный фокстрот. Несмотря на хвалебные отзывы членов жюри пара не получила высший балл. Евгений был не согласен с оценками жюри и даже вступил в спор с Егором Дружининым.

Следующими, под бодрую музыку, выступали Александра Ревенко​ и Денис Тагинцев. Танцоры вышли на паркет и блестяще исполнили подготовленный номер.

Анатолий Белый и Инна Свечникова исполнили фристайл под песню Владимира Высоцкого «Кони Привередливые». После выступления Инна с Анатолием не смогли удержаться от слез. «Номер такой» - объяснили они растерянному Малахову. Однако Цискаридзе не оценил выбор жанра. «Я требую чтоб фристайл убрали из этой программы. Я не знаю, что оценивать и что говорить,» - возмущается член жюри.

Александра Ребенок​ и Михаил Щепкин исполнили танго. Выступление участников было наполнено плавными движениями и невероятно красивыми пируэтами. «Это было невероятное танго» - отметила Дарья Златопольская. Но не все судьи оценили танец столь высоко. Пара покинула паркет с 35 баллами. Низкие оценки, не позволили паре продолжить борьбу во втором раунде.

Александра Ребенок​ и Михаил Щепкин исполнили танго

Александра Ребенок​ и Михаил Щепкин исполнили танго

Фото: Архив пресс-службы Passion.ru

Дмитрий Харатьян и Ульяна Максимкина исполнили танец ча-ча-ча. Пара не показала тяжелых и интересных связок, но сам номер был яркий и весьма запоминающийся. Судьи отметили явный прогресс Харатьяна, по сравнению с первыми выпусками. Но к сожалению, пара тоже не прошла в финал.

По итогам первого тура осталось три пары.

Финал первого тура

Финал первого тура

Фото: Архив пресс-службы Passion.ru

В финале Мария и Евгений исполнили зажигательный пасодобль. Миронова была в потрясающем красном платье и пара показала блестящее исполнение номера.

Анатолий Белый предстал в образе римлянина, а Инна Свечникова примерила образ дикарки. Танец был очень зрелищным и зажигательным. Жюри отметили интересную задумку и костюмы, однако не всем жюри понравился сам танец.

Александра Ревенко и Денис Тагинцев исполнили вальс. В руках своего партнера, девушка практически летала.

«На самом деле я больше всего хотела пройти в финал, чтоб станцевать этот танец. Танец открыл во мне что то новое,»- делится эмоциями Александра.

Дарья Златопольская тоже отметила решимость Александры сделать все возможное для победы.

Неудивительно что именно эта пара победила по результатам зрительского голосования и баллов жюри.

А вот второе место получила пара Алены Водонаевой и Евгения Папунаишвили.

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