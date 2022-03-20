Яркое танго, слезы Белого и достойный победитель: чем запомнился финал шоу «Танцы со звездами»

После трогательного прощания с ребятами на паркет вышла первая пара.

Мария Миронова и Евгений Папунаишвили исполнили зажигательный фокстрот. Несмотря на хвалебные отзывы членов жюри пара не получила высший балл. Евгений был не согласен с оценками жюри и даже вступил в спор с Егором Дружининым.

Следующими, под бодрую музыку, выступали Александра Ревенко​ и Денис Тагинцев. Танцоры вышли на паркет и блестяще исполнили подготовленный номер.