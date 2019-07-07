Белый топ и короткие шорты: Анна Нетребко в грозу устроила танцы на пляже

Напомним, на днях после очередной публикации о «феноменальном похудении» Анна Нетребко жестко осадила критиков своей фигуры: «Такое ощущение, что у людей больше нет интересов, кроме как - похудел/ поправился🤦🏻‍♀️😰😂 Народ! Ты меня забодал! Если у кого-то болит голова на эту тему, так и занимайтесь своим подсчитыванием калорий и измерением сантиметров талии! Я - человек СВОБОДНЫЙ от предрассудков потери веса и стройности. Меня все в себе устраивает и никаких 15 кг я не сбрасывала и не собираюсь! И ношу одежду одного размера уже 10 лет. Мой вам совет- смотрите за собой и будьте счастливы!».