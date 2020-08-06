Белые шорты и изумрудный топ: Анна Нетребко показала, как занимается спортом вместе с супругом

48-летняя Анна Нетребко поистине женщина без комплексов. Звезда мировой оперной сцены восхищает пользователей Сети своим отношением к жизни, к профессии, отличным чувством юмора и самоиронией. Подписчики с завидной регулярностью обсуждают изменения в фигуре Анны, однако на все подобные разговоры мировая знаменитость реагирует одинаково — она не худела, не худеет и худеть не планирует. В отличие от Нетребко, ее супруг, оперный певец Юсиф Эйвазов, за последний год очень сильно похудел и построил атлетичное тело в спортзале. При этом Анна честно признается, что занимается спортом…три раза в год.