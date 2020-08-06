Белые шорты и изумрудный топ: Анна Нетребко показала, как занимается спортом вместе с супругом
Фото: Instagram/@anna_netrebko_yusi_tiago
48-летняя Анна Нетребко поистине женщина без комплексов. Звезда мировой оперной сцены восхищает пользователей Сети своим отношением к жизни, к профессии, отличным чувством юмора и самоиронией. Подписчики с завидной регулярностью обсуждают изменения в фигуре Анны, однако на все подобные разговоры мировая знаменитость реагирует одинаково — она не худела, не худеет и худеть не планирует. В отличие от Нетребко, ее супруг, оперный певец Юсиф Эйвазов, за последний год очень сильно похудел и построил атлетичное тело в спортзале. При этом Анна честно признается, что занимается спортом…три раза в год.
Фото: Instargam/@anna_netrebko_yusi_tiago
В своем блоге певица показала несколько кадров из спортзала, как поддерживает супруга во время тренировки. Спортивный топ изумрудного цвета и белые джинсовые шорты отлично подчеркнули шоколадный загар Анны.
«Анна настолько сильная и самодостаточная», «Последняя фотография особенно. Super», «А я та думаю , как Анна так прекрасно похудела ?? А все очень просто - труд!», «Спортсмэнка! Комсомолка! И просто красауица!!», «Белые шорты хороши», «Молодцы!Мотиваторы. Достану-ка и я свой запылившийся эспандер», «В зале главное - классные фоточки», «Анна, восхищаюсь, так держать», — комментируют фолловеры.
Фото: Instagram/@anna_netrebko_yusi_tiago
Видео: Instagram/@anna_netrebko_yusi_tiago
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