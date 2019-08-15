Белые наряды и теплые слова: Тимати отпраздновал свое 36-летие на берегу океана с беременной подругой и самыми близкими

«Сегодня этому человеку исполняется 36!!! Я не заметила, как пролетело время... Иногда смотрю на него и вижу совершенно незнакомого мужчину. Мы сталкиваемся лбами и бодаемся не на жизнь, а на смерть. Я расстраиваюсь и обижаюсь, но стоит ему улыбнуться той детской, мальчишеской улыбкой, как когда то из глубины коляски, моё сердце тает и я снова готова разорвать всех недоброжелателей. Видимо такая наша мамская участь: ждать, терпеть,наблюдать и любить просто так за то, что ребёнок выбрал родителем именно тебя... Пока мы с папой живы, у тебя есть тыл! С Днём Рождения, мой взрослый, бородатый сын», — написала она.