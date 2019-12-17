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Белоснежные брюки и пудровая жилетка из овчины: Саша Савельева появилась в стильном образе на светском завтраке

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Саша Савельева

Фото: Пресс-служба

Светский завтрак в честь открытия горнолыжного сезона на курорте Красная Поляна состоялся в самом сердце Москвы, с видом на Красную площадь.

В горах уже лежит снег и горнолыжные склоны бороздят первые гости, наслаждаясь зимней атмосферой. Частичку этой атмосферы свободы, драйва и комфорта представители этого модного курорта воссоздали на террасе отеля The Ritz-Carlton Moscow. Гостями светского завтрака стали Саша Савельева, Мария Кравцова, Анастасия Уколова-Зенкевич, Светлана Мастеркова, Дарья Михалкова, Игорь Чапурин, Виктория Шелягова и многие другие.

Фото: Пресс-служба

Официальное открытие зимнего сезона состоялось 6 декабря, именно курорт Красная Поляна первыми открыли склоны для катания в регионе. Высокогорные трассы, крупный сноупарк, комфортные зоны отдыха. Первый месяц зимы завершится большим фестивалем фейерверков и насыщенной программой на новогодние праздники. Гости светского завтрака узнали о том, какие нововведения ждут их на курорте наступающей зимой.

В преддверии праздников Курорт Красная Поляна запустит новую точку притяжения любителей горнолыжного отдыха. Впечатляющая территория après ski на уровне «Поляна 960» готовится принять первых своих гостей 28 декабря. Атмосфера, выдержанная в лучших традициях вечеринок в Альпах, модная гастрономия с главными хитами кухонь мира, ежедневные DJ-сеты, танцы, музыкальные перформансы, мероприятия со звездами – все это ждет гостей Après Ski Красная Поляна с момента открытия и до конца сезона.

Фото: пресс-служба

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