Белоснежные брюки и пудровая жилетка из овчины: Саша Савельева появилась в стильном образе на светском завтраке

Официальное открытие зимнего сезона состоялось 6 декабря, именно курорт Красная Поляна первыми открыли склоны для катания в регионе. Высокогорные трассы, крупный сноупарк, комфортные зоны отдыха. Первый месяц зимы завершится большим фестивалем фейерверков и насыщенной программой на новогодние праздники. Гости светского завтрака узнали о том, какие нововведения ждут их на курорте наступающей зимой.

В преддверии праздников Курорт Красная Поляна запустит новую точку притяжения любителей горнолыжного отдыха. Впечатляющая территория après ski на уровне «Поляна 960» готовится принять первых своих гостей 28 декабря. Атмосфера, выдержанная в лучших традициях вечеринок в Альпах, модная гастрономия с главными хитами кухонь мира, ежедневные DJ-сеты, танцы, музыкальные перформансы, мероприятия со звездами – все это ждет гостей Après Ski Красная Поляна с момента открытия и до конца сезона.