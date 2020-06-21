Белоснежное платье, игривая шляпа и качели: Глафира Тараханова покорила подписчиков новым образом
Фото: Instagram/ @glafiratarhanova
Глафира Тараханова не боится экспериментировать с внешностью. На ее странице можно нередко встретить фото и видео, на которых мама четверых детей появляется в ярких париках и с экстравагантным макияжем. В жизни же актриса отдает предпочтение натуральным и естественным образам, и, похоже, подписчики хотят видеть звезду именно такой.
На новых фотографиях Глафира предстает перед поклонниками в длинном белом платье и неброской шляпке. Актриса качается на качелях, а ее ярко-рыжие волосы струятся на ветру.
«Я люблю качаться на качелях ❤ с детства🙈😁 папа даже повесил качели в дверном проеме, когда я была маленькая, и я качалась... Ветерок, мысли, ритм, полет... И мои дети тоже😂 Особенно, пока не научатся делать это сами😂 Поэтому: и под дождем и в морозец, стоишь и качаешь, пока маленький королевич не соизволит остановиться😂 А вы любите качаться? Или считаете, что качели только для детей?» - поинтересовалась у подписчиков Тараханова.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Оказалось, что поклонники актрисы настоящие фанаты качелей. Многие признались - для них это и сейчас любимый «аттракцион»: «Я качаюсь, хорошо есть дочки, одна бы на детскую площадку не пошла бы, а так под прикрытием хожу кататься 😂», «во дворах мимо пройти не могу, чтобы не прокатится», «Я тоже очень люблю качаться 😍 мой папа даже специально для меня сделал на улице качелю🤩 она до сих пор там в деревне ещё стоит, и, когда я приезжаю в гости, всегда качаюсь на этой качеле, хоть уже и взрослая, и есть свой ребенок🤩 так что качели возраста не имеют🤓😆я так считаю😄».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Глафира Тараханова прославилась ролями в российских сериалах, среди которых «Куда течёт море», «Ведьма», «Паромщица», «У причала». Актриса замужем за коллегой по цеху - Алексеем Фадеевым. У пары подрастает четверо сыновей. Кроме актерского образования Глафира также имеет второе высшее образование по специальности психолог.
Фотои видео: Instagram/@glafiratarhanova
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