Белоснежное платье, игривая шляпа и качели: Глафира Тараханова покорила подписчиков новым образом

На новых фотографиях Глафира предстает перед поклонниками в длинном белом платье и неброской шляпке. Актриса качается на качелях, а ее ярко-рыжие волосы струятся на ветру.

«Я люблю качаться на качелях ❤ с детства🙈😁 папа даже повесил качели в дверном проеме, когда я была маленькая, и я качалась... Ветерок, мысли, ритм, полет... И мои дети тоже😂 Особенно, пока не научатся делать это сами😂 Поэтому: и под дождем и в морозец, стоишь и качаешь, пока маленький королевич не соизволит остановиться😂 А вы любите качаться? Или считаете, что качели только для детей?» - поинтересовалась у подписчиков Тараханова.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)