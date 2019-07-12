Белокурые локоны и алая помада: Дарья Мороз показала новое фото из страстной фотосессии

Дарья Мороз постоянно делится с поклонниками фото из личной жизни и из профессиональных фотосессий. Не успели подписчики прийти в себя от стильного образа Мороз, которую сравнили с Марлен Дитрих, как она в очередной раз приятно шокировала.

Дарья опубликовала в Instagram новое фото из новой фотосессии. Здесь и алая помада, и белокурые локоны, и страсть.