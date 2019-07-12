logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Белокурые локоны и алая помада: Дарья Мороз показала новое фото из страстной фотосессии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Дарья Мороз

Фото: Instagram
Подписчики отметили, что артистка удивляет их каждый день.

Дарья Мороз постоянно делится с поклонниками фото из личной жизни и из профессиональных фотосессий. Не успели подписчики прийти в себя от стильного образа Мороз, которую сравнили с Марлен Дитрих, как она в очередной раз приятно шокировала.

Дарья опубликовала в Instagram новое фото из новой фотосессии. Здесь и алая помада, и белокурые локоны, и страсть.

«Дарья, Вы сводите с ума не только мужчин»,

«Взорвала мой день!!!»,

«"Любовь манекенов". Очень красиво»,

«Ооо, Боги, как она прекрасна!»,

«Фото супер! Вам идёт! Вы очень стильная всегда!!! И внешнии данные редкой красоты! Как говорят не стандарт, товар штучный! Как дорогой редкий бриллиант! И не всем по зубам! А завистницам жабу в рот!», - последовали комментарии от восхищенных поклонников (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).

Один из подписчиков Дарьи Мороз отметил: «Вот бы вы всегда такой были». На что актриса ответила: «Внешне? Я ж артистка-должна меняться;) Сбивать всех с толку;))».

А какой вам Дарья вам нравится больше?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ Harper's Bazaar Russia

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...