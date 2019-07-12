Белокурые локоны и алая помада: Дарья Мороз показала новое фото из страстной фотосессии

Дарья Мороз постоянно делится с поклонниками фото из личной жизни и из профессиональных фотосессий. Не успели подписчики прийти в себя от стильного образа Мороз, которую сравнили с Марлен Дитрих, как она в очередной раз приятно шокировала.
Дарья опубликовала в Instagram новое фото из новой фотосессии. Здесь и алая помада, и белокурые локоны, и страсть.
«Дарья, Вы сводите с ума не только мужчин»,
«Взорвала мой день!!!»,
«"Любовь манекенов". Очень красиво»,
«Ооо, Боги, как она прекрасна!»,
«Фото супер! Вам идёт! Вы очень стильная всегда!!! И внешнии данные редкой красоты! Как говорят не стандарт, товар штучный! Как дорогой редкий бриллиант! И не всем по зубам! А завистницам жабу в рот!», - последовали комментарии от восхищенных поклонников (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
Один из подписчиков Дарьи Мороз отметил: «Вот бы вы всегда такой были». На что актриса ответила: «Внешне? Я ж артистка-должна меняться;) Сбивать всех с толку;))».
А какой вам Дарья вам нравится больше?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ Harper's Bazaar Russia
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