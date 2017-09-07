Белое платье и нежные взгляды: Пенелопа Крус и Хавьер Бардем представили совместный фильм на Венецианском кинофестивале
1/10
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем продемонстрировали чувства на красной дорожке
Минувшим вечером, 6 сентября, на красной дорожке Венецианского кинофестиваля появилась семейная пара, которая неизменно притягивает взгляды. Пенелопа Крус и Хавьер Бардем нечасто оказываются вместе на подобных мероприятиях. На этот раз они представили новый фильм со своим участием — «Эскобар» (Loving Pablo).
Лента Фернандо Леона де Араноа, которая демонстрироваась на фестивале вне конкурса, рассказывает историю кровавого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Фильм стал экранизацией автобиографической книги его любовницы — колумбийской журналистки Вирджинии Вальехо «Любить и ненавидеть Пабло».
48-детний Бардем давно мечтал сыграть эту роль и для достоверности поправился на 20 килограммов. «Этот персонаж привлекал меня своей противоречивостью: любящий отец и жестокий убийца», — цитирует его слова пресса.
43-летняя Крус, сыгравшая вторую главную роль, иногда пугала самоотдача актера: «Я больше не видела мужа, я видела Пабло Эскобара».
Белое платье Atelier Versace, которое выбрала актриса для выхода в свет, подчеркивало ее хрупкость, тогда как от ее супруга, скрывшего могучее тело под классическим костюмом, веяло силой.
Для другого мероприятия в рамках фестиваля они выбрали более повседневный стиль.
Нам очень нравится эта пара и мы с нетерпением ждем возможности увидеть фильм целиком! А вы?
Фото: globallookpress.com