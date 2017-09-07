Пенелопа Крус и Хавьер Бардем продемонстрировали чувства на красной дорожке

Минувшим вечером, 6 сентября, на красной дорожке Венецианского кинофестиваля появилась семейная пара, которая неизменно притягивает взгляды. Пенелопа Крус и Хавьер Бардем нечасто оказываются вместе на подобных мероприятиях. На этот раз они представили новый фильм со своим участием — «Эскобар» (Loving Pablo). Лента Фернандо Леона де Араноа, которая демонстрироваась на фестивале вне конкурса, рассказывает историю кровавого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Фильм стал экранизацией автобиографической книги его любовницы — колумбийской журналистки Вирджинии Вальехо «Любить и ненавидеть Пабло».

48-детний Бардем давно мечтал сыграть эту роль и для достоверности поправился на 20 килограммов. «Этот персонаж привлекал меня своей противоречивостью: любящий отец и жестокий убийца», — цитирует его слова пресса. 43-летняя Крус, сыгравшая вторую главную роль, иногда пугала самоотдача актера: «Я больше не видела мужа, я видела Пабло Эскобара». Белое платье Atelier Versace, которое выбрала актриса для выхода в свет, подчеркивало ее хрупкость, тогда как от ее супруга, скрывшего могучее тело под классическим костюмом, веяло силой.

Для другого мероприятия в рамках фестиваля они выбрали более повседневный стиль.