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В белом платье в МФЦ: Лена Катина вышла замуж в день рождения жениха

37-летняя экс-«татушка» Лена Катина вышла замуж за 40-летнего предпринимателя Дмитрия Спиридонова. Торжество состоялось в день рождения жениха и в необычной обстановке.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лена Катина и Дмитрий Спиридонов на церемонии были вдвоем

Фото: Соцсети

16 июня Лена Катина во второй раз вышла замуж. Ее супругом стал предприниматель Дмитрий Спиридонов. Расписались влюбленные в МФЦ.

«Впервые будут расписываться в МФЦ», — заявил счастливый Дмитрий, которому сегодня же исполнилось 40 лет.

На церемонию бракосочетания и жених, и невеста едва не опоздали. «Говорил же я себе, что надо раньше выходить, — делился эмоциями Спиридонов. — Меня мандраж бьет, а Леночка сидит смеется».

Для торжественного события Лена Катина выбрала слегка расклешенное белое платье на бретелях, и такие же лаконичные босоножки.

Лена Катина

Соцсети

Дмитрий и Елена

Соцсети

Чуть больше месяца назад Дмитрий Спиридонов в свойственной ему юмористической манере сообщил, что любимая сделала ему предложение и он сказал «да».

Долгое время влюбленные держали свой роман в тайне, но после стали вместе появляться на публичных мероприятиях.

Бизнесмен признавался, что Лена вернула его к жизни и заставила вновь поверить в себя. Несколько лет назад ему поставили страшный диагноз — «рак щитовидной железы». После лечения наступила ремиссия, но недавно болезнь вновь о себе напомнила.

«Она тот, ради кого я буду жить. Я так люблю ее и боюсь потерять», — признавался Дмитрий Спиридонов.

Для обоих из супругов брак стал вторым. Несколько лент Лена Катина была замужем за музыкантом Сашо Кузмановичем, с которым у них родился сын Саша.

Фото: Starface, соцсети

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