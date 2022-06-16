В белом платье в МФЦ: Лена Катина вышла замуж в день рождения жениха
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Соцсети
16 июня Лена Катина во второй раз вышла замуж. Ее супругом стал предприниматель Дмитрий Спиридонов. Расписались влюбленные в МФЦ.
«Впервые будут расписываться в МФЦ», — заявил счастливый Дмитрий, которому сегодня же исполнилось 40 лет.
На церемонию бракосочетания и жених, и невеста едва не опоздали. «Говорил же я себе, что надо раньше выходить, — делился эмоциями Спиридонов. — Меня мандраж бьет, а Леночка сидит смеется».
Для торжественного события Лена Катина выбрала слегка расклешенное белое платье на бретелях, и такие же лаконичные босоножки.
Соцсети
Соцсети
Чуть больше месяца назад Дмитрий Спиридонов в свойственной ему юмористической манере сообщил, что любимая сделала ему предложение и он сказал «да».
Долгое время влюбленные держали свой роман в тайне, но после стали вместе появляться на публичных мероприятиях.
Бизнесмен признавался, что Лена вернула его к жизни и заставила вновь поверить в себя. Несколько лет назад ему поставили страшный диагноз — «рак щитовидной железы». После лечения наступила ремиссия, но недавно болезнь вновь о себе напомнила.
«Она тот, ради кого я буду жить. Я так люблю ее и боюсь потерять», — признавался Дмитрий Спиридонов.
Для обоих из супругов брак стал вторым. Несколько лент Лена Катина была замужем за музыкантом Сашо Кузмановичем, с которым у них родился сын Саша.
Фото: Starface, соцсети