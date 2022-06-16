В белом платье в МФЦ: Лена Катина вышла замуж в день рождения жениха

16 июня Лена Катина во второй раз вышла замуж. Ее супругом стал предприниматель Дмитрий Спиридонов. Расписались влюбленные в МФЦ.

«Впервые будут расписываться в МФЦ», — заявил счастливый Дмитрий, которому сегодня же исполнилось 40 лет.

На церемонию бракосочетания и жених, и невеста едва не опоздали. «Говорил же я себе, что надо раньше выходить, — делился эмоциями Спиридонов. — Меня мандраж бьет, а Леночка сидит смеется».

Для торжественного события Лена Катина выбрала слегка расклешенное белое платье на бретелях, и такие же лаконичные босоножки.