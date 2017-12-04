Белое платье и босоножки на каблуках: Миранда Керр впервые вышла в свет после объявления беременности
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Супермодель появилась на презентации линейки органической косметики.
Новость о беременности 34-летней супермодели Миранды Керр появилась в СМИ на прошлой неделе. Официальный представитель супруги создателя Snatchat, 27-летнего миллиардера Эвана Шпигеля, подтвердил радостное известие: «Миранда, Эван и Флинн очень ждут момента встречи с новейшим членом их семьи».
Минувшим вечером состоялось первое появление Миранды на публике после объявления беременность. В магазине Sephora в Санта-Монике супермодель представила собственную линейку органической косметики KORA Organics.
Для презентации Миранда выбрала короткое белое платье свободного кроя, скрывшего изменения в ее фигуре, а джинсовая куртка, накинутая на плечи, и изящные босоножки дополнили образ будущей мамы.
Стоит отметить, что будущий ребенок станет вторым для супермодели — от первого брака с известным актером Орландо Блумом актриса воспитывает 6-летнего сына Флинна. Эван Шпигель отцом станет впервые.
Фото: eastnews, instagram