Супермодель появилась на презентации линейки органической косметики.

Новость о беременности 34-летней супермодели Миранды Керр появилась в СМИ на прошлой неделе. Официальный представитель супруги создателя Snatchat, 27-летнего миллиардера Эвана Шпигеля, подтвердил радостное известие: «Миранда, Эван и Флинн очень ждут момента встречи с новейшим членом их семьи».

Минувшим вечером состоялось первое появление Миранды на публике после объявления беременность. В магазине Sephora в Санта-Монике супермодель представила собственную линейку органической косметики KORA Organics.