Певица выбрала для выступления смелый и горячий образ

Поклонники бывшей солистки группы The Black Eyed Peas были шокированы заявлением Ферги о разводе с супругом Джошем Дюамелем. Спустя 13 лет отношений и 8 лет брака супруги решили расстаться.

Накануне в Рио-де-Жанейро состоялся большой сольный концерт певицы, для которого она выбрала смелый аутфит. Ферги вышла на сцену в белом кожаном боди с черной шнуровкой, подчеркнувшим аппетитные формы певицы. Оригинальные ботфорты контрастных цветов (черный и белый) дополнили горячий образ экс-«горошинки».