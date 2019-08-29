Черное и белое: Альбина Джанабаева и Глюк'oZa устроили битву женственных образов в 5-й день «Новой волны — 2019»

В пятый день «Новой волны — 2019» в концертном зале New Wave Hall собрались знаменитости, в числе которых были Глюк'oZa, Альбина Джанабаева, Сергей Лазарев, Игорь Крутой, Лариса Долина, София Ротару, Светлана Бондарчук и многие другие. На этот раз артисты представили на суд публики свои новые песни.