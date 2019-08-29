Черное и белое: Альбина Джанабаева и Глюк'oZa устроили битву женственных образов в 5-й день «Новой волны — 2019»

В пятый день «Новой волны — 2019» в концертном зале New Wave Hall собрались знаменитости, в числе которых были Глюк'oZa, Альбина Джанабаева, Сергей Лазарев, Игорь Крутой, Лариса Долина, София Ротару, Светлана Бондарчук и многие другие. На этот раз артисты представили на суд публики свои новые песни.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Пока, по результатам голосования звездного жюри, лидирует представительница Албании Инис Незири, хотя на тот раз жюри особенно отметило группу DaVinci из России.
Завершилось шоу вечеринкой «Лето не кончается», на которой выступили Александр Ревва и Лена Темникова, появившаяся перед публикой в провокационном наряде с вырезами на бедрах.
Больше знаменитостей с пятого дня конкурса «Новая волна — 2019» — в нашей фотогалерее.
Текст: Ангелина Нежная
Фото и видео: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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