Белоцерковская прокомментировала свой роман со Шнуром: «Это было предательство»

Семейная идиллия Матильды и Сергея Шнурова была образцово-показательной, но только до того момента, пока в отношения супругов не вмешались друзья, а точнее – приятельницы. Оказалось, что летом 2018 года Ника Белоцерковская настолько тесно общалась с фронтменом группы «Ленинград», что между ними завязалась интрижка. Однако тогда многие пе восприняли эту новость всерьез, посчитав, что все это лишь слухи, не больше.

Сама Ника, столько лет скрывавшая правду, наконец решила пролить свет на ситуацию и рассказала о близких отношениях с музыкантом. «Это была действительно неприятная история, я сделала глупость. Сначала мы объединились, чтобы вернуть Матильду, но потом стали союзниками против нее. Я бы никогда так не поступила, но тогда было очень жаль Сергея. Это было предательством. Думаю, если бы не я, они с Матильдой могли бы быть вместе», — призналась автор кулинарных книг в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Роман блогера и музыканта не продлился долго. После этой истории Ника нашла в себе силы позвонить Матильде и выяснить с ней отношения.

Сейчас, по словам Белоцерковской, Шнурова нет в ее жизни, хотя они и расстались на дружеской ноте. Музыкант очень зависит от своей молодой жены и большую часть времени проводит с семьей.