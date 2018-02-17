Белая рубашка и розовое бикини: 70-летняя София Ротару восхитила фотографиями с яхты
Поклонники Софии Ротару, которая в минувшем году отметила 70-летие, уверены, что ей известен секрет неувядающей красоты и вечной молодости. Иначе никак невозможно объяснить, почему сложно поверить в возраст красавицы-певицы.
Несколько часов назад в Instagram артистки появился снимок, сделанный во время отдыха Софии Ротару на тропических островах. Певица в белой полупрозрачной рубашке, надетой на ярко-розовое бикини, позирует на яхте.
«София Михайловна,Вы великолепны!!!!!❤️❤️❤️❤️Неземная красавица!!!!», «Роскошная», «Шикарная», «Солнце,море и морячка София.Мы вас любим.Вы согреваете нас такими тёплыми фотографиями,в наши сибирские холода», «Вы очаровательны», « София Михайловна, Вы шикарно выглядите», «Очень хорошо выглядите! Вызываете восхищение!!!» — в комментариях поклонники осыпали певицу комплиментами.
Стоит отметить, что накануне сын Софии Ротару Руслан Евдокименко поделился фотографией с мамой, сделанной в 1989 году. Поклонники уверены, что время ничуть не отразилось на внешности их любимой певицы.
(Орфография и стиль авторов сохранены — прим.ред.)
Фото: instagram