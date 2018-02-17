Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Белая рубашка и розовое бикини: 70-летняя София Ротару восхитила фотографиями с яхты

1 / 10
Фото из Instagram Софии Ротару
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Звезда советской и российской эстрады проводит зиму на островах, откуда делится незабываемыми фотоснимками.

Поклонники Софии Ротару, которая в минувшем году отметила 70-летие, уверены, что ей известен секрет неувядающей красоты и вечной молодости. Иначе никак невозможно объяснить, почему сложно поверить в возраст красавицы-певицы.

Несколько часов назад в Instagram артистки появился снимок, сделанный во время отдыха Софии Ротару на тропических островах. Певица в белой полупрозрачной рубашке, надетой на ярко-розовое бикини, позирует на яхте.

«София Михайловна,Вы великолепны!!!!!❤️❤️❤️❤️Неземная красавица!!!!», «Роскошная», «Шикарная», «Солнце,море и морячка София.Мы вас любим.Вы согреваете нас такими тёплыми фотографиями,в наши сибирские холода», «Вы очаровательны», « София Михайловна, Вы шикарно выглядите», «Очень хорошо выглядите! Вызываете восхищение!!!» — в комментариях поклонники осыпали певицу комплиментами.

Стоит отметить, что накануне сын Софии Ротару Руслан Евдокименко поделился фотографией с мамой, сделанной в 1989 году. Поклонники уверены, что время ничуть не отразилось на внешности их любимой певицы.

1989 год. Сидней. Австралия.

Публикация от Rus (@rusevdokimenko)

(Орфография и стиль авторов сохранены — прим.ред.)

Фото: instagram

Обсуждаемое
Дмитрий Маликов шокировал дочь неожиданным признанием: «Ты приемная»
«Это наше личное дело»: у Юлии Ковальчук разгорелся конфликт с поклонниками из-за имени дочери
«Хочу на ручки. Но вешу много»: Настасья Самбурская похвасталась фигурой и пожаловалась на мужчин
61-летний Ефим Шифрин продемонстрировал мощный торс и стальной пресс
Анфиса Чехова раскрыла главный секрет правильного похудения: «Иначе вес будет возвращаться снова и снова»
«Быть счастливым каждый день»: Елена Маликова ответила на нападки хейтеров
Гороскоп