Белая рубашка и розовое бикини: 70-летняя София Ротару восхитила фотографиями с яхты

Поклонники Софии Ротару, которая в минувшем году отметила 70-летие, уверены, что ей известен секрет неувядающей красоты и вечной молодости. Иначе никак невозможно объяснить, почему сложно поверить в возраст красавицы-певицы.

Несколько часов назад в Instagram артистки появился снимок, сделанный во время отдыха Софии Ротару на тропических островах. Певица в белой полупрозрачной рубашке, надетой на ярко-розовое бикини, позирует на яхте.