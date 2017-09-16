Постройневшая телеведущая публикует новые фотоснимки

Анфиса Чехова в шутку признается, что работает «на солнечных батареях». Лучший отдых для 39-летней телеведущей — путешествия к Солнцу. Сейчас Анфиса отдыхает на полуострове Халкидики в Греции, откуда делится свежими фотографиями.

Фолловеры оценили фигуру и пляжный аутфит телеведущей: «Ох) красный купальник)))) очень нравится , да ещё какие формы )», «Твой образ настолько бесподобен, что его можно назвать божественным», «Анфиса! Вы такая шикарная! У вас чудесная фигура!Сногсшибательная!», «Шикарная женщина», «Фигура просто бомбическая», «Ты красавица!!и не узнать фигура суперр», «Как же хороша белая рубашка вместо привычного парео! Очень красивый образ получился, Анфиса!», «Чудеснейшая фигура».