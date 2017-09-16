Белая рубашка и красное бикини: Анфиса Чехова делится фотографиями с отдыха
Анфиса Чехова в шутку признается, что работает «на солнечных батареях». Лучший отдых для 39-летней телеведущей — путешествия к Солнцу. Сейчас Анфиса отдыхает на полуострове Халкидики в Греции, откуда делится свежими фотографиями.
На снимках телеведущая позирует в красном раздельном бикини, украшенном крупными люверсами. Купальник отлично подчеркнул постройневшую фигуру Анфисы. Дополняет образ легкая белая рубашка.
Фолловеры оценили фигуру и пляжный аутфит телеведущей: «Ох) красный купальник)))) очень нравится , да ещё какие формы )», «Твой образ настолько бесподобен, что его можно назвать божественным», «Анфиса! Вы такая шикарная! У вас чудесная фигура!Сногсшибательная!», «Шикарная женщина», «Фигура просто бомбическая», «Ты красавица!!и не узнать фигура суперр», «Как же хороша белая рубашка вместо привычного парео! Очень красивый образ получился, Анфиса!», «Чудеснейшая фигура».
Напомним, Анфиса Чехова придерживается правильного питания и активно занимается спортом. Телеведущая отказалась от жирной и жареной пищи, а также исключила из рациона сахар, мясо и большинство молочных продуктов.
(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram