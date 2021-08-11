Бейонсе рассказала о комплексах из-за лишнего веса: «Я стараюсь разорвать этот порочный круг»
Бейонсе появилась в эффектном образе на обложке издания Harper's bazaar и в интервью изданию рассказала о том, чего достигла к знаменательной дате.
В первую очередь, Бейонсе отметила, что не стоит слишком сильно переживать из-за внешности и лишнего веса, а также чересчур прислушиваться к общественному мнению.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: face to face/Instagram
По словам красавицы, она неоднократно мучила себя диетами, стремясь достичь идеала.
«В прошлом я слишком часто сидела на диетах, ошибочно полагая, что уход за собой заключается в физической нагрузке и чрезмерном внимании к своему телу. Мое здоровье, то, как я ощущаю себя по утрам, мое душевное спокойствие и количество улыбок — вот на чем я теперь сосредоточилась. Психическое здоровье — это тоже забота о себе. Сейчас я стараюсь разорвать этот порочный круг, состоящий из плохого самочувствия и пренебрежения к себе. Ваше тело всегда подсказывает вам все, что нужно знать, но мне пришлось для начала научиться его слушать. Этот процесс о том, как изменить свои привычки, перестать обращать внимание на пакет чипсов и хаос вокруг», – говорит она.
Бейонсе отмечает, что сегодня она не собирается следовать чьему-то мнению, и продолжает делать то, что считает верным, даже если это означает нарушать запреты.
«Я следовала всем правилам в течение десятилетий, так что теперь могу нарушать запреты. Мое главное желание на будущее — продолжать делать все, что, по мнению многих, я делать не должна».
Фото: Global Look press
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