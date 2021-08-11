Бейонсе рассказала о комплексах из-за лишнего веса: «Я стараюсь разорвать этот порочный круг»

Бейонсе появилась в эффектном образе на обложке издания Harper's bazaar и в интервью изданию рассказала о том, чего достигла к знаменательной дате.

В первую очередь, Бейонсе отметила, что не стоит слишком сильно переживать из-за внешности и лишнего веса, а также чересчур прислушиваться к общественному мнению.