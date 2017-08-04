В середине июня Бейонсе стала многодетной мамой, подарив своему мужу Джей Зи близнецов: девочку Руми и мальчика Сера.

В начале августа папарацци застали звездную чету неподалеку от дома в суши баре, а затем в одном из ночных заведений Беверли-Хиллз. Похоже, молодая мама совсем не боится оставлять малышей дома.

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Авг 4 2017 в 12:26 PDT

В минувшее воскресенье Бейонсе снова решила развлечься и посетила концерт рэпера Кендрика Ламара. Для выхода в свет певица выбрала джинсовые мини-шорты, короткий желтый топ, открывающий живот, дополнив образ массивными ботинками на каблуках и сумкой от Luis Vuitton. Фотографии с этого вечера певица опубликовала на своем официальном сайте.

Глядя на Бейонсе трудно поверить, что она стала мамой близнецов лишь два месяца назад! Вероятно, интенсивные тренировки дали свои плоды. Стальной пресс, осиная талия и пышные бедра – звезде явно есть чем гордиться.