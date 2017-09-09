В июне Бейонсе снова стала мамой, подарив своему мужу Джею Зи близнецов: девочку Руми и мальчика Сера.

Сейчас, помимо воспитания и заботы о малышах, звездная чета успевает активно работать и даже посещать мероприятия. Так, накануне, супруги впервые вышли в свет вместе после рождения близнецов, появившись на ежегодном благотворительном балу Рианны Diamond Ball-2017 в Нью-Йорке.

Стоит отметить, что выглядела молодая мама роскошно. Бейонсе восхитила всех, надев шелковое платье с глубоким декольте и высоким разрезом, которое подчеркнуло ее шикарные формы. А вот ее муж выбрал более классический наряд – темно-синий костюм с галстуком-бабочкой.

Звездную чету встречала хозяйка вечера Рианна, которая сияла в черном платье с длинным шлейфом и соблазнительной зоной декольте. Отметим, что Diamond Ball является мероприятием, поддерживающим фонд РиРи The Clara Lionel Foundation. Он был основан пять лет назад в честь ее бабушки и дедушки.