Беды от блогеров: Эдвард Бил и другие звезды соцсетей, которые принесли обществу много проблем
Поступки звезд интернета вызывают много негатива у общества — кто-то просто снимает TikTok в непотребном виде или показывает плохой пример юным последователям, кто-то выгуливает партнера на поводке по улице, а кто-то садится за руль в нетрезвом виде, калеча и убивая людей, или показывает в прямом эфире физическую расправу.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Скриншот видео
После истории с Эдвардом Билом общественность резко взъелась на блогеров — до аварии в центре Москвы, в которой сильно пострадала женщина, у него в блоге было немало резонансных видео с нарушениями правил, наказания за которые он не понес. Именно после этого случая «коллег» Била, которые также демонстрируют экстремальную езду, поставили на карандаш в полиции.
Кроме человеческих жертв, «блогеры-гонщики» приносят немало и материального ущерба. Несколько дней назад начинающий блогер на огромной скорости влетел в ограду храма Андрея Рублева в Москве.
«Ехал по дороге километров 120. Было небольшое превышение. Попал на мокрый участок и занесло за светофором еще. Боком меня кинуло, боком шел и потом вылетел уже сюда. Я думал, уже все — разобьюсь», — цитирует незадачливую звезду интернета телеканал «360°».
А несколько дней назад в Москве задержали трех блогеров, у которых было более 800 нарушений ПДД.
Снимающие видео на улице блогеры часто возмущают прохожих и пользователей Сети. Нападкам подверглась и девушка из Нальчика, которая прогулялась по улицам города со своим парнем на поводке. И хотя блогер объяснила, что просто хотела доказать гендерную несправедливость, местные кофейни пообещали скидку тем, кто бросит в нее яйцом при встрече.
Илью Милохина отстранили от записи роликов — тиктокер серьезно подсел на вещества, а с такими видео и проблем нажить недолго — с Роскомнадзором.
Блогер Андрей Бурим, известный как Mellstroy, в прямом эфире избил девушку — сидящую рядом с ним модель он несколько раз ударил головой об стол. Наказания он не избежал — мировой суд Пресненского района приговорил Андрея Бурима к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты, также его обязали выплатить потерпевшей моральную компенсацию в размере 72 444 рублей.
Стас Решетняк, известный как Reeflay, допустил еще более тяжелое преступление — в его прямом эфире погибла девушка, которую он выставил на мороз без одежды. После этого случая началась активная борьба с треш-стримами — эфирами, в которых происходят подобные ситуации.
Станислав Решетняк за свой поступок получил 6 лет колонии, хотя грозили ему все 15. При этом он не признает свою вину и хочет побыстрее выйти на свободу.
Фото: Instagram Андрея Бурима, скриншоты видео
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