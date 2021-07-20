Беды от блогеров: Эдвард Бил и другие звезды соцсетей, которые принесли обществу много проблем

После истории с Эдвардом Билом общественность резко взъелась на блогеров — до аварии в центре Москвы, в которой сильно пострадала женщина, у него в блоге было немало резонансных видео с нарушениями правил, наказания за которые он не понес. Именно после этого случая «коллег» Била, которые также демонстрируют экстремальную езду, поставили на карандаш в полиции.

Кроме человеческих жертв, «блогеры-гонщики» приносят немало и материального ущерба. Несколько дней назад начинающий блогер на огромной скорости влетел в ограду храма Андрея Рублева в Москве.

«Ехал по дороге километров 120. Было небольшое превышение. Попал на мокрый участок и занесло за светофором еще. Боком меня кинуло, боком шел и потом вылетел уже сюда. Я думал, уже все — разобьюсь», — цитирует незадачливую звезду интернета телеканал «360°».

А несколько дней назад в Москве задержали трех блогеров, у которых было более 800 нарушений ПДД.