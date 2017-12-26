На днях в Сети возникли слухи о том, что Николай Басков и Виктория Лопырева тайно поженились. Оказалось, что поклонники рано радовались — певец и модель хотят тщательно подготовиться к этому большому событию, что требует времени.

Николай Басков и Виктория Лопырева дали большое интервью еженедельнику «Антенна», обложку свежего номера которого на днях украсили. Знаменитости признались, что по-прежнему безумно влюблены друг в друга и не передумали связывать себя узами брака, однако есть много причин, по которым они пока этого не сделали.

Тем не менее Николай намекнул, что они с Викторией еще не решили, какой будет их свадьба — возможно, и тайной. «Может, соберемся узкой компанией, как Галкин с Пугачевой на венчании, и никому не скажем», — сказал певец.