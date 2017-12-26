Басков высказался о романе и свадьбе с Лопыревой: «Все у нас размеренно и удобно, а под венец пойдем не впопыхах»
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На днях в Сети возникли слухи о том, что Николай Басков и Виктория Лопырева тайно поженились. Оказалось, что поклонники рано радовались — певец и модель хотят тщательно подготовиться к этому большому событию, что требует времени.
И все-таки, Ты красивее, чем Я! 🤣😘😋 С Наступающим, ребята! Будьте счастливы в новом году и не забудьте прочитать наше интервью, там много чего интересного 😉#Repost @nikolaibaskov with @repostapp ・・・ Дорогие друзья, мы с @lopyrevavika поздравляем вас с наступающим Новым годом! Праздничного настроения и безмерного счастья! ВСЕМ ЛЮБВИ ❗😘♥️❄🎄