Басков преподнес Ротару шикарный подарок за 2 миллиона и поздравил с днем рождения
София Ротару появилась только на один день, и поразила всех своим эффектным образом и прекрасным видом.
Совсем недавно звезда отметила свое 74-летие и, конечно, не выглядит на этот возраст. Появившись на мероприятии, она собрала множество комплиментов от коллег, а заодно получила поздравления с прошедшим днем рождения.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Николай Басков отличился – и надел на руку коллеги по цеху шикарный браслет известного бренда, стоимость которого составляет два миллиона рублей, усыпанный изумрудами и бриллиантами.
Ротару была приятно удивлена подарком. Стоит напомнить, что Николай Басков всегда восхищался своей талантливой коллегой, и даже шутя звал ее замуж.
Впрочем, в первый день конкурса на дорожку вышли многие звезды старой школы, которые вполне могут составить фору молодым исполнителям.
Так, сам Николай Басков вышел в сверкающем серебристом костюме, а Филипп Киркоров появился с дорогими аксессуарами – брендовой сумкой в виде самолета и кошельком в форме моркови.
Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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