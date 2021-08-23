Басков преподнес Ротару шикарный подарок за 2 миллиона и поздравил с днем рождения

София Ротару появилась только на один день, и поразила всех своим эффектным образом и прекрасным видом.

Совсем недавно звезда отметила свое 74-летие и, конечно, не выглядит на этот возраст. Появившись на мероприятии, она собрала множество комплиментов от коллег, а заодно получила поздравления с прошедшим днем рождения.