Басков 6 лет не может достроить особняк из-за финансовых проблем

Пока еще недостроенный особняк артиста находится в самом элитном районе Подмосковья — на Рублевке. Площадь дома составляет 2000 квадратных метров и будет поражать гостей роскошью убранства.

Особняк строится из экологичных материалов и включает в себя огромные окна, спа-центр с несколькими банями и, конечно, бассейн.

Один из самых высокооплачиваемых исполнителей российского шоу-бизнеса отмечает, что уже потратил на строительство будущего семейного гнездышка баснословные деньги. «Ну как вы думаете, что я там построю? Там и так уже миллионы улетели. Главное — достроить», — рассказал певец в программе «Ты не поверишь!» канала НТВ.

Близкий друг Баскова Филипп Киркоров уверен, что артист еще не скоро соберет друзей на новоселье. «Я свой дом строил 10 лет, и еще строю. Я думаю, что еще ближайшие года два Коля будет там обживаться», — признался король эстрады.

Еще одна подруга и коллега артиста Наташа Королева рассказала, что своими глазами видела проект особняка и он намного роскошнее ее трехэтажного дома. Певица заверила, что Николай не просто так не торопиться въехать в свой дом, а основательно подходит к делу, ведь планирует создать там семью и родить детей.