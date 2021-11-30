Басков, Бузова и другие звезды поздравят россиян в новогоднем шоу «Танцы! Елка! Муз-ТВ!»

Более 50 звезд снимутся в новогоднем шоу «Танцы! Елка! Муз-ТВ», которое покажут телезрителем в новогоднюю ночь сразу после боя курантов. Много звезд российской эстрады соберутся на одной сцене и поздравят зрителей своими песнями.

На сцене споют Zivert, Дима Билан, Ольга Бузова, Николай Басков, Руки Вверх, MARUV, Ани Лорак, Леонид Агутин, Супер Жорик, Владимир Пресняков, Jah Khalib, Егор Крид, Клава Кока, Елка, Burito, MOT, Мари Краймбрери, Винтаж, Звонкий, Ханна, Миша Марвин, Анна Седокова, Юлианна Караулова, DABRO, Артем Качер, GAYAZOV$ BROTHER$, Бьянка, Анна Семенович, Денис Клявер, Город 312, Фабрика, Корни, Reflex, Земляне, Виктория Дайнеко, Наталья Подольская, Uma2rman, Зара, Банд’Эрос, Глюк’oZa, MIA BOYKA, Хабиб, Mary Gu, Ваня Дмитриенко, DAVA, Даня Милохин, Galibri & Mavik, Анет Сай и другие.

«Муз-ТВ» предлагает устроить домашнюю вечеринку в новогоднюю ночь прямо у новогоднего стола, и дарит шанс зажечь вместе с любимыми звездами. Телеканал приглашает зрителей на съемки 8 декабря в Adrenaline Stadium – купить билеты можно на сайте Concert.ru.