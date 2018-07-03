«Барышня-крестьянка на сеновале»: Волочкова позирует в шпагате с охапкой травы на голове

Анастасия Волочкова обожает демонстрировать не только свою прекрасную фигуру, садясь на шпагат, но и креативность — балерина не упускает возможности сфотографироваться в любимой позе в самых разных, порой неожиданных местах.

На днях Анастасия побывала в любимом конном центре в Подмосковье и, увидев грузовик со свежим сеном, решила сняться прямо на нем, водрузив охапку травы еще и на голову.