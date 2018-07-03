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«Барышня-крестьянка на сеновале»: Волочкова позирует в шпагате с охапкой травы на голове

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Волочкова

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42-летняя Анастасия Волочкова все время ищет новые идеи для своих излюбленных фото в шпагате.

Анастасия Волочкова обожает демонстрировать не только свою прекрасную фигуру, садясь на шпагат, но и креативность — балерина не упускает возможности сфотографироваться в любимой позе в самых разных, порой неожиданных местах.

На днях Анастасия побывала в любимом конном центре в Подмосковье и, увидев грузовик со свежим сеном, решила сняться прямо на нем, водрузив охапку травы еще и на голову.

«Чучело огородное», «Упала с самосвала?», «Неужели вы хотите большой и чистой любви?!» — иронизируют поклонники. Некоторые отметили, что даже в стогу сена балерина выглядит как суперзвезда. В итоге Волочковой пришлось и вовсе ограничить возможность комментирования данного поста, однако в интернете, как известно, все помнят...

Фото: Instagram

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