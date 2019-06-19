Бари Алибасов впервые рассказал, как чувствует себя после 5-дневной комы

Бари Алибасова выписали из больницы два дня назад. Его сын – Бари Алибасов-младший – рассказал 17 июня, что отправил отца восстанавливаться в секретное место, чтобы его не доставали СМИ. Однако продюсер дал интервью Андрею Малахову.
Бари Каримович рассказал, как чувствовал себя во время пятидневной комы, в которую его ввели медики.
«Я все время был связан – руки и ноги. Все болит», - приводит слова продюсера «СтарХит».
Напомним, Бари Алибасова экстренно госпитализировали в начале июня 2019 года, после того, как он перепутал баночки с жидкостями и выпил средство для чистки труб. Шоумен получил тяжелые ожоги пищевода, желудка и верхних дыхательных путей. Медики ввели его в кому, чтобы облегчить стресс и ускорить восстановление. Изначально предполагалось, что Алибасов проспит два дня, но он очнулся только через пять суток.
Пока, по словам сына, Бари Каримович находится в нормальном состоянии, но его подводит память. Сейчас продюсер проводит все время с женой Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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