Бари Алибасов впервые рассказал, как чувствует себя после 5-дневной комы

Бари Алибасова выписали из больницы два дня назад. Его сын – Бари Алибасов-младший – рассказал 17 июня, что отправил отца восстанавливаться в секретное место, чтобы его не доставали СМИ. Однако продюсер дал интервью Андрею Малахову.

Бари Каримович рассказал, как чувствовал себя во время пятидневной комы, в которую его ввели медики.