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Бари Алибасов впервые рассказал, как чувствует себя после 5-дневной комы

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бари Каримович восстанавливается после комы

Фото: Instagram
Известный продюсер дал интервью после выписки из больницы.

Бари Алибасова выписали из больницы два дня назад. Его сын – Бари Алибасов-младший – рассказал 17 июня, что отправил отца восстанавливаться в секретное место, чтобы его не доставали СМИ. Однако продюсер дал интервью Андрею Малахову.

Бари Каримович рассказал, как чувствовал себя во время пятидневной комы, в которую его ввели медики.

«Я все время был связан – руки и ноги. Все болит», - приводит слова продюсера «СтарХит».

Напомним, Бари Алибасова экстренно госпитализировали в начале июня 2019 года, после того, как он перепутал баночки с жидкостями и выпил средство для чистки труб. Шоумен получил тяжелые ожоги пищевода, желудка и верхних дыхательных путей. Медики ввели его в кому, чтобы облегчить стресс и ускорить восстановление. Изначально предполагалось, что Алибасов проспит два дня, но он очнулся только через пять суток.

Пока, по словам сына, Бари Каримович находится в нормальном состоянии, но его подводит память. Сейчас продюсер проводит все время с женой Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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