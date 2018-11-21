Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина купили загородный дом

Поклонники были шокированы, узнав, что 71-летний Бари Алибасов женился на 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной. Многие предположили, что продюсером группы «На-на» руководили не нежные чувства к возлюбленной, а холодный расчет и желание наживы.
В недавнем эксклюзивном интервью для программы «Новые русские сенсации» артисты опровергли возникшие слухи.
Алибасов отметил, что является весьма обеспеченным человеком, владеет квартирой площадью 250 квадратных метров. Федосеева-Шукшина заявила, что практически все свое «приданое» раздала детям и внукам. Более того, новоиспеченные супруги приобрели загородный дом в Новой Москве. Продюсер хочет обустроить на участке огород, где будут расти огурцы и помидоры, но его жена мечтает о клумбе.
20 ноября в Кутузовском ЗАГСе г.Москвы официальный брак заключили Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина, Сергей Моцарь (помощник Бари Алибасова) и Виктория Семенюта. На торжественном событии присутствовали близкие и друзья супружеских пар, поклонники группы НАНА, а также внук Лидии Федосеевой-Шукшиной Макар, у которого в этот день состоялся двойной праздник - свадьба бабушки и его День Рождения. После официальной части, супруги и гости отправились на белом лимузине в ресторан, где шумно и весело отметили празднества, бурно танцевали и делились праздничным настроением! . . . #группанана #бариалибасов #яинана #воваполитов #славажеребкин #мишаигонин #ленясемидьянов #френдклубнана #соцсети #москва #moscow #праздник #сюрприз #друзья #музыка #юмор #нанаюбилей #осень2018 #алибасовшукшина #свадьба #свадьбагода #советдалюбовь #блокнот #сенсация #сми #соцсети
Напомним, этот брак стал пятым для Лидии Федосеевой-Шукшиной и шестым для Бари Алибасова. Пятая жена продюсера, Виктория Максимова, появившаяся в студии программы «Пусть говорят», заявила, что новый брак Алибасова был заключен незаконно, ведь предыдущий не был расторгнут. В качестве доказательства Максимова показала свой паспорт со штампом о браке с продюсером и отсутствующим штампом о разводе.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: eastnews, globallookpress, instagram