Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина купили загородный дом

Поклонники были шокированы, узнав, что 71-летний Бари Алибасов женился на 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной. Многие предположили, что продюсером группы «На-на» руководили не нежные чувства к возлюбленной, а холодный расчет и желание наживы.

В недавнем эксклюзивном интервью для программы «Новые русские сенсации» артисты опровергли возникшие слухи.

Алибасов отметил, что является весьма обеспеченным человеком, владеет квартирой площадью 250 квадратных метров. Федосеева-Шукшина заявила, что практически все свое «приданое» раздала детям и внукам. Более того, новоиспеченные супруги приобрели загородный дом в Новой Москве. Продюсер хочет обустроить на участке огород, где будут расти огурцы и помидоры, но его жена мечтает о клумбе.