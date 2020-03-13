Бардо с декольте, Канделаки в строгом костюме и другие звезды на премьере сериала «Мир Дикого Запада III»

Элегантный ужин у Москвы-реки обрел неожиданный поворот. Сюрпризом вечера стало интерактивное шоу, частью которого смогли себя почувствовать все присутствующие. Роботы из парка развлечений по мотивам Второй мировой войны ворвались в XXI век, а гости премьеры, подобно сотрудникам корпорации Делос, могли управлять андроидами с помощью специально разработанной для премьеры программы и решать, как именно будет развиваться история.

Премьеру «Мира Дикого Запада III» посетили российские звезды. Среди первых зрителей признанного хита от студии HBO были Наталья Бардо, Тина Канделаки, Елена Летучая, Саша Лусс, Самира Мустафаева и многие другие