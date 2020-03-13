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Бардо с декольте, Канделаки в строгом костюме и другие звезды на премьере сериала «Мир Дикого Запада III»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Бардо

Фото: Пресс-служба

В ресторане «Восход» в парке Зарядье прошел закрытый предпремьерный показ сериала «Мир Дикого Запада III». Девушки-андроиды, тапер и оперная певица, исполняющая песни из сериала, обеспечили атмосферу вечера.

Элегантный ужин у Москвы-реки обрел неожиданный поворот. Сюрпризом вечера стало интерактивное шоу, частью которого смогли себя почувствовать все присутствующие. Роботы из парка развлечений по мотивам Второй мировой войны ворвались в XXI век, а гости премьеры, подобно сотрудникам корпорации Делос, могли управлять андроидами с помощью специально разработанной для премьеры программы и решать, как именно будет развиваться история.

Премьеру «Мира Дикого Запада III» посетили российские звезды. Среди первых зрителей признанного хита от студии HBO были Наталья Бардо, Тина Канделаки, Елена Летучая, Саша Лусс, Самира Мустафаева и многие другие

По сюжету, Джонатан Нолан, Лиза Джой и Джей Джей Абрамс снова приглашают в свой футуристический парк развлечений. «Мир Дикого Запада» — это взрывной коктейль из «Бегущего по лезвию», «Черного зеркала», «Из машины» и «Парка Юрского периода». История про тематический парк, куда к андроидам приходят люди и творят с ними все, что взбредет в голову, покоряет напряженным сюжетом, потрясающим визуальным стилем и актерской игрой. Что именно будет происходить в третьем сезоне – шоураннеры держат в большом секрете. Единственное, что мы точно знаем, тематический парк остается в прошлом, а герои отправляются в «реальный мир».

Первые два сезона «Мира Дикого Запада» получили 42 номинации на Эмми. 20 номинаций второго сезона привели к трем победам, в том числе: «Лучшая актриса второго плана в драматическом телесериале» (Тенди Ньютон), «Лучший грим в однокамерном сериале (без протезов)» и «Лучший дизайн причесок в однокамерном сериале». Премьера в Amediateka – 16 марта 2020 года.

Фото: пресс-служба

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