Барбара Стрейзанд и актеры, которые получили «Оскар» за свою первую роль в кино

Пока Леонардо Ди Каприо становился героем мемов о том, как по-настоящему талантливый актер сидит без заветной статуэтки, кому-то повезло куда больше. В преддверии церемонии, которая состоится уже 25 апреля, мы расскажем об оскароносных дебютантах, которые получили престижную награду, снявшись в своих первых фильмах.

Актриса Дженнифер Хадсон дебютировала в фильме «Девушки мечты», и сразу получила «Оскар». Назвать ее совсем новичком нельзя – Хадсон к моменту съемок в фильме уже засветилась в «American Idol». Из трех молодых актрис в центре внимания оказалась именно Дженнифер, которая за эту роль получила «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Хенг Сомнанг Нгор, который получил «Оскар» за роль в фильме «Поля смерти», непрофессиональный актер. Ему пришлось пережить многое – сам он прошел режим красных кхмеров в Камбодже и потерял в концлагере Пол Пота жену и своего новорожденного ребенка. В фильме «Поля смерти» он сыграл камбоджийского журналиста Дита Прана, и получил за эту роль Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана, а также премию BAFTA.

Лупита Нионго училась в Йелльском университете на курсе «актерское мастерство», перед тем, как появилась в ленте «12 лет рабства» режиссера Стива Маккуина, которая принесла ей «Оскар». Успех оказался кратковременным – хотя девушка и появлялась в нескольких ярких проектах, таких, как «Звездные войны» и «Черная пантера», больше ее не отмечали. Однако журнал Peoplе поместил ее на первое место в списке самых красивых женщин в 2015 году.