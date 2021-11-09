Барановская рассказала о том, как отдала своего сына фанатам Аршавина

В 2008 году Юлия пришла на матч кубка УЕФА, чтобы поддержать своего на тот момент возлюбленного Андрея Аршавина. Вместе с собой за компанию Барановская взяла их общего с футболистом сына Артема. Как рассказывает телеведущая в беседе с порталом «Спорт-экспресс», мальчик привлек внимания всей трибуны.

«Маленький Артем в тот вечер выглядел очень потешно: «зенитовская» шапочка с двумя помпонами, футболка с надписью «Аршавин». Болельщики, причем не только наши, фотографировались с Артемом, совершенно не понимая, чей это ребенок. Просто прикольный маленький болельщик «Зенита», — вспоминает Барановская.

Как рассказывает 36-летняя телеведущая, она не пыталась привлечь к себе внимание и не спешила афишировать генеалогическое происхождение своего сына на футбольных матчах. «Естественно, у меня не было привычки кричать, что его папа — Андрей Аршавин», — рассказала Юлия.

Именно в этом матче в 2008 году футбольный клуб «Зенит» одержал победу на кубке УЕФА. После победы своей команды Аршавин захотел разделить свою радость с сыном и решил вывести его к себе на поле.

«Мы сидели где-то на 12-м или 13-м ряду. Он протянул руки, и я просто отдала маленького ребенка толпе. Его перехватывали болельщики из рук в руки, чтобы передать папе», — вспоминает Барановская, — «Дальше он с ним за ручку пошел по полю, а Мишель Платини торжественно повесил медаль не Андрею, а именно Артему, сидящему на папиной шее. Эти кадры облетели весь мир!»