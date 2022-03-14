Барановская приоткрыла завесу тайны своей личной жизни: «Немолодой, но богатый жених»

Подписчики Юлии Барановской часто интересуются, как складывается ее личная жизнь. Звезда редко отвечает на подобные вопросы, но недавно сделала исключение. Телезвезда призналась в микроблоге, что у нее есть любимый мужчина.

«Да, у меня есть молодой человек. Не могу сказать, что он молодой, но и мне не пятнадцать», — пошутила экс-избранница Андрея Аршавина.

Юлия часто говорит о том, что для нее финансовое благополучие мужчины важно, но не первостепенно. Похоже, что в новом кавалере телеведущей все совпало самым удачным образом. «Предпочитаю брать все. Поэтому меняю ваше «любовь или деньги» на любовь и «деньги», — сказала она.