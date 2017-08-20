Несколько дней назад Ирина Шейк впервые за долгое время прилетела в Москву.

О своих русских выходных супермодель рассказывает поклонникам, публикуя фото и видео в блоге. В столице звезда встретилась с подругами, с которыми весело проводит время. Так, девушки уже успели насладиться вкусными пирожками, а после прогуляться по центру Москвы, посетив Красную площадь.

Поклонники пришли в восторг, узнав, что Ирина находится в России. Многие их них отметили, что ей стоит чаще бывать на родине и посещать другие города, а также попросили Шейк устроить встречу для самых преданных фанатов: «Приезжайте в Челябинск в гости на малую Родину, так хочется Вас увидеть! Провели бы мастер класс!», «Вот на Родине Ирина смотрится гармонично)», «Ирина, приезжайте в Питер так хотелось бы хоть раз увидеть Вас в жизни».

Фото: instagram, globallookpress