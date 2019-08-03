«Балкон поплыл»: Ольгу Бузову уличили в чрезмерном использовании фотошопа

33-летняя Ольга Бузова пожелала доброго утра своему родному городу необычным способом — опубликовав пикантное фото в шелковой пижаме. Многочисленные фолловеры поющей телеведущей обратили внимание на то, что снимок настолько отретуширован, что даже ограждение, возле которого сфотографирована Ольга, «поплыло».
«Странный у тебя какой-то балкон, поплыл чуточку😂», «Труба поплыла», «Неудачный фотошоп опы 😂😂😂😂😂😂😂перила сужаются,опа увеличивается😂», «Фотошопила бы хоть без палева, труба-то плывет», «Балкон реально поплыл…», «Шумел камыш, перила гнулись 😂😂😂 даём уроки Фотошопа», — написали Ольге подписчики.
Тем не менее, всего за несколько часов снимок набрал порядка 270 тысяч лайков и более трех тысяч комментариев.
А вы ретушируете свои фотографии?
Больше об Ольге Бузовой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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