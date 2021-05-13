Baby-shower от 40 тысяч: как Перминова и другие отмечают первые вечеринки малышей

Елена Перминова готовится снова стать мамой, она ждет четвертого ребенка от своего супруга, Александра Лебедева – и в преддверии рождения малыша устроила роскошную вечеринку в честь будущего ребеночка.

Вечеринка прошла в загородном доме, который был оформлен в нежной бежево-голубой цветовой гамме.

Вместе с Еленой событие отметили Ульяна Сергеенко, Наталья Османн, Самира Мустафаева и другие близкие подруги модели. Среди гостей появилась и Яна Рудковская, которая выбрала для этого важного события очень нежный наряд в пастельных тонах и легкой шифоновой юбкой. Рудковская не так давно стала мамой сама – на свет появился малыш Арсений.