Baby-shower от 40 тысяч: как Перминова и другие отмечают первые вечеринки малышей
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lianashulginaa
Елена Перминова готовится снова стать мамой, она ждет четвертого ребенка от своего супруга, Александра Лебедева – и в преддверии рождения малыша устроила роскошную вечеринку в честь будущего ребеночка.
Вечеринка прошла в загородном доме, который был оформлен в нежной бежево-голубой цветовой гамме.
Вместе с Еленой событие отметили Ульяна Сергеенко, Наталья Османн, Самира Мустафаева и другие близкие подруги модели. Среди гостей появилась и Яна Рудковская, которая выбрала для этого важного события очень нежный наряд в пастельных тонах и легкой шифоновой юбкой. Рудковская не так давно стала мамой сама – на свет появился малыш Арсений.
На вечеринке Baby shower модель появилась в роскошном золотом ассиметричном платье, в котором поклонники на полных правах сравнили ее с королевой.
По подсчетам event-агентств, такая вечеринка в Москве обойдется более 40 тысяч рублей. Сюда войдут украшения, стол, и, конечно, традиционная композиция с шарами, лопнув который, можно предположить пол будущего малыша.
Ранее очень нежную и милую вечеринку Baby shower устроили Арсений и Лиана Шульгины, сын певицы Валерии со своей женой. На вечеринке они лопнули шар, узнав, что у них родится девочка – так и случилось. Малышка Селин появилась на свет в первый день нового года.
Традиция устраивать такие вечеринки пришла к нам с запада, где они очень популярны. Однако, несмотря на традицию, беременная Меган Маркл в этот раз от вечеринки отказалась – сейчас герцогиня ждет второго ребенка, девочку.
«Они с Гарри очень увлечены гуманитарными проблемами и оба чувствуют, что могут использовать свое время и ресурсы для достижения более важных целей. Сейчас Меган во всем полагается на своих друзей и своего идеального супруга, который заботится об Арчи и много работает, чтобы обеспечить семью всем необходимым», – рассказал источник, близкий к паре, изданию Us Weekly.
Интересно, что во время первой беременности отказываться от Baby shower Меган не стала, и даже перелетела через океан из Британии, где на тот момент жила, чтобы отметить радостное событие с близкими подругами.
Фото: Instagram Лианы Шульгиной, Елены Перминовой, Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!