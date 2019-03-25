«Бабушкина гордость»: 25-летний внук Софии Ротару вырос настоящим красавцем

София Ротару публикует фотографии и видео в своем аккаунте Instagram редко, но метко. Сегодня певица решила поздравить своего старшего внука Анатолия с днем рождения, трогательно подписав его фотографию в своем микроблоге: «Дорогой мой внук! С Днем рождения! Толя, будь здоров, счастлив и любим! Удачи тебе во всем!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Однако наибольший резонанс в комментариях образовался не из-за счастливого события — активные обсуждения вызвала привлекательная внешность внука знаменитой певицы.