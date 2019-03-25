logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Бабушкина гордость»: 25-летний внук Софии Ротару вырос настоящим красавцем

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 8

София Ротару и Анатолий Евдокименко

Фото: Instagram
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Исполнительница трогательно поздравила Анатолия Евдокименко с днем рождения.

София Ротару публикует фотографии и видео в своем аккаунте Instagram редко, но метко. Сегодня певица решила поздравить своего старшего внука Анатолия с днем рождения, трогательно подписав его фотографию в своем микроблоге: «Дорогой мой внук! С Днем рождения! Толя, будь здоров, счастлив и любим! Удачи тебе во всем!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Однако наибольший резонанс в комментариях образовался не из-за счастливого события — активные обсуждения вызвала привлекательная внешность внука знаменитой певицы.

«Какой красавчик», «Красавец! Счастья ему!», «С днем рождения Вашего внука, Софья Михайловна! Всем здоровья, энергии, радости и хорошего настроения!», «Красавец! Удачи и всех благ!!!» — высказались в комментариях поклонники Софии Ротару.

Анатолий Евдокименко, которого бабушка гордо поздравила с 25-летием, в течение 14 лет выступал под псевдонимом AnatoliyMiDi в качестве диджея, однако своей профессией все же выбрал направление фотоискусства, передает сайт kp.ru. Анатолий отправился покорять просторы fashion-индустрии в Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондон.

В своем микроблоге Анатолий тепло поблагодарил поклонников не только за поздравления, но преимущественно за то, что они были с ним и оказывали всяческую поддержку его творчеству.

«Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить вас за поддержку, оказанную мне на протяжении многих лет работы в этой отрасли. Спасибо», — лаконично высказался внук Софии Ротару.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Началова попала в реанимацию из-за многомиллионного судебного иска от бывшего гражданского мужа?
Футболист Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой
Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет
«Нельзя заниматься самолечением»: отец Юлии Началовой объяснил все причины ее трагического ухода из жизни
«И это не парик у меня»: 59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой
Олег Газманов нежно поздравил жену с 50-летием и показал ее «неприбранное» фото