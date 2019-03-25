«Бабушкина гордость»: 25-летний внук Софии Ротару вырос настоящим красавцем

София Ротару публикует фотографии и видео в своем аккаунте Instagram редко, но метко. Сегодня певица решила поздравить своего старшего внука Анатолия с днем рождения, трогательно подписав его фотографию в своем микроблоге: «Дорогой мой внук! С Днем рождения! Толя, будь здоров, счастлив и любим! Удачи тебе во всем!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Однако наибольший резонанс в комментариях образовался не из-за счастливого события — активные обсуждения вызвала привлекательная внешность внука знаменитой певицы.
«Какой красавчик», «Красавец! Счастья ему!», «С днем рождения Вашего внука, Софья Михайловна! Всем здоровья, энергии, радости и хорошего настроения!», «Красавец! Удачи и всех благ!!!» — высказались в комментариях поклонники Софии Ротару.
Анатолий Евдокименко, которого бабушка гордо поздравила с 25-летием, в течение 14 лет выступал под псевдонимом AnatoliyMiDi в качестве диджея, однако своей профессией все же выбрал направление фотоискусства, передает сайт kp.ru. Анатолий отправился покорять просторы fashion-индустрии в Центральный колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондон.
В своем микроблоге Анатолий тепло поблагодарил поклонников не только за поздравления, но преимущественно за то, что они были с ним и оказывали всяческую поддержку его творчеству.
«Я хочу воспользоваться этим моментом, чтобы поблагодарить вас за поддержку, оказанную мне на протяжении многих лет работы в этой отрасли. Спасибо», — лаконично высказался внук Софии Ротару.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Instagram