Азиза рассталась с мужем-итальянцем через полгода после свадьбы

57-летняя артистка бросила своего мужа на расстоянии. Он улетел в Италию, а Азиза попросила его больше не возвращаться. Это неожиданное решение певица приняла после неудачной процедуры ЭКО. Азиза расстроена тем фактом, что никогда не сможет завести ребенка. Она считает, что без детей семья не может быть полноценной и поэтому приняла решение расстаться с Алессандро. Она искренне желает, чтобы мужчина обрел свое счастье с женщиной, которая сможет подарить ему наследника.

От повторной процедуры ЭКО певица отказалась. «Как бы горько это не звучало, но я распрощалась с этой мыслью стать мамой навсегда, - вздыхает артистка. Теперь хочу жить только для себя и для своего зрителя. У меня много идей и планов касательно творчества, которые я обязательно осуществлю в самое ближайшее время», — приводит слова Азизы «Собеседник».