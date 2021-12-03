Азиза рассказала, что заболела коронавирусом: «Никогда мне не было так плохо»
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Фото: @azizamuhamedova
Певица Азиза рассказала о заболевании коронавирусом — болезнь выбила ее из колеи на месяц, а впереди у звезды долгое восстановление.
«Времена сейчас нелегкие. Поэтому в своем загородном доме я решила обзавестись своим хозяйством, чтобы у меня на столе всегда были свои продукты: молоко, яйца, картошка, овощи, фрукты, зелень… Естественно, управляться со всем одна я не могу, поэтому взяла себе помощницу по хозяйству», – раскрыла она изданию «Собеседник».
Именно помощница и заболела первой. Сначала в этом подозревали магнитные бури, но позже картина стала ясна. Сама Азиза долго старалась не заболеть, пила травяные настои и ягодные морсы собственного приготовления.
«Около десяти дней я держалась. А после у меня подскочила высокая температура — 39,5 градусов. Я позвонила врачам. Они очень быстро отреагировали, уже через сорок минут машина приехала. Мне предложили лечь в больницу, так как у меня есть хроническое заболевание — бронхиальная астма. От госпитализации я отказалась, потому что дышала нормально. Кашля особого не было. Решила лечиться дома. Зато была дикая слабость и сильная головная боль. В течение ночи я по несколько раз меняла рубашки, потому как с меня лил холодный пот. Плюс у меня пропал аппетит. Невозможно было ничего есть. Постоянно преследовал какой-то искаженный рыбный запах… Я пила только морсы. В результате похудела на пять килограммов», — отметила она.
Лечилась Азиза традиционными способами, к которым относилась с подозрением. А рядом со звездой всегда был молодой супруг:
«С первого дня лечения медики мне выдали таблетки, которые я исправно принимала. Честно говоря, тяжеловато было — они очень серьезные. От меня ни на шаг не отходил мой муж Саша. Он, к счастью, не заболел, потому что переболел еще давно в Италии. Я уверена, что именно Саша меня и выходил. Знаете, в такие моменты люди очень хорошо проверяются. Муж должен был улететь в Италию, но, когда узнал, что заболела моя помощница, решил остаться. Остался и ухаживал за нами обеими. По часам давал мне таблетки, витамины, делал уколы, сидел у моей кровати, массируя ноги. Потому что из-за коронавируса у меня постоянно крутило суставы», — заявляет она.
Теперь Азизе предстоит длительное восстановление:
«Так плохо мне не было еще никогда. Сейчас буду проходить реабилитацию. Решила для этого использовать восточную медицину: иглоукалывания, дыхательная гимнастика.. Очень надеюсь, что все ковидные "хвосты" вскоре пройдут», — рассказала певица о своих планах.
Фото: Instagram