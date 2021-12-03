Азиза рассказала, что заболела коронавирусом: «Никогда мне не было так плохо»

«Около десяти дней я держалась. А после у меня подскочила высокая температура — 39,5 градусов. Я позвонила врачам. Они очень быстро отреагировали, уже через сорок минут машина приехала. Мне предложили лечь в больницу, так как у меня есть хроническое заболевание — бронхиальная астма. От госпитализации я отказалась, потому что дышала нормально. Кашля особого не было. Решила лечиться дома. Зато была дикая слабость и сильная головная боль. В течение ночи я по несколько раз меняла рубашки, потому как с меня лил холодный пот. Плюс у меня пропал аппетит. Невозможно было ничего есть. Постоянно преследовал какой-то искаженный рыбный запах… Я пила только морсы. В результате похудела на пять килограммов», — отметила она.

Лечилась Азиза традиционными способами, к которым относилась с подозрением. А рядом со звездой всегда был молодой супруг:

«С первого дня лечения медики мне выдали таблетки, которые я исправно принимала. Честно говоря, тяжеловато было — они очень серьезные. От меня ни на шаг не отходил мой муж Саша. Он, к счастью, не заболел, потому что переболел еще давно в Италии. Я уверена, что именно Саша меня и выходил. Знаете, в такие моменты люди очень хорошо проверяются. Муж должен был улететь в Италию, но, когда узнал, что заболела моя помощница, решил остаться. Остался и ухаживал за нами обеими. По часам давал мне таблетки, витамины, делал уколы, сидел у моей кровати, массируя ноги. Потому что из-за коронавируса у меня постоянно крутило суставы», — заявляет она.

Теперь Азизе предстоит длительное восстановление:

«Так плохо мне не было еще никогда. Сейчас буду проходить реабилитацию. Решила для этого использовать восточную медицину: иглоукалывания, дыхательная гимнастика.. Очень надеюсь, что все ковидные "хвосты" вскоре пройдут», — рассказала певица о своих планах.