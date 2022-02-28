Азиза призналась, что в молодости крутила роман с Александром Малининым: «По секрету всему свету»
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Фото: instagram/ azizamuhamedova
Как оказалось, Азиза познакомилась с Малининым в Латвии на музыкальном конкурсе. Артист сразу начал проявлять знаки внимания и показывать свою симпатию. «Сашка ухаживал за мной в 1988 году в Юрмале. Это я по секрету всему свету», — вспомнила исполнительница. По словам Азизы, между ними сразу пробежала искра и отношения начали стремительно развиваться. Спустя всего пару недель артисты познакомили друг друга со своими родителями.
«Малинин, как и я, очень трепетно относится к своей маме. Я привела его познакомиться со своей, а он свою привел. Так случилось, что мы их взяли на совместные гастроли», — поделилась певица в интервью для «Собеседника».
В законный брак этот роман так и не перерос. Азиза влюбилась в другого мужчину. Александр, в свою очередь, начал встречаться с девушкой по имени Эмма, с которой уже 30 лет состоит в браке.
Азиза так и не смогла обрести личное счастье. Недавно она разорвала отношения с итальянским бизнесменом Алессандро Лортэ. Они отчаянно хотели завести ребенка, но все попытки были тщетны. Даже ЭКО не помогло им стать родителями. Тогда певица решила расстаться с Лортэ, чтобы он смог познать счастье отцовства с другой женщиной.
Фото: Instagram