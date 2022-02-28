Азиза призналась, что в молодости крутила роман с Александром Малининым: «По секрету всему свету»

Как оказалось, Азиза познакомилась с Малининым в Латвии на музыкальном конкурсе. Артист сразу начал проявлять знаки внимания и показывать свою симпатию. «Сашка ухаживал за мной в 1988 году в Юрмале. Это я по секрету всему свету», — вспомнила исполнительница. По словам Азизы, между ними сразу пробежала искра и отношения начали стремительно развиваться. Спустя всего пару недель артисты познакомили друг друга со своими родителями.

«Малинин, как и я, очень трепетно относится к своей маме. Я привела его познакомиться со своей, а он свою привел. Так случилось, что мы их взяли на совместные гастроли», — поделилась певица в интервью для «Собеседника».