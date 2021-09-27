Азиза хочет, чтобы биологической матерью ее ребенка стала Наташа Королева

«Я недавно вышла замуж. Прежде чем дать согласие на брак, мы говорили о детях. Я очень хочу, чтобы в семье был ребенок. И я хочу, чтобы отцом ребенка был мой муж, чтобы было его продолжение. Я обратилась за яйцеклеткой к своим дальним родственницам, которые не вышли еще из детородного возраста. Это три племянницы. Они тянули с ответом, советовались с мужьями в том числе. И они мне отказали. Если бы я знала, что у Наташи хранятся ее яйцеклетки, я бы в ноги упала к ней, не знаю, что бы я ей предложила, я бы ее очень просила разрешить мне воспользоваться этими яйцеклетками», — говорит Азиза, ставшая гостьей шоу «Звезды сошлись» на «ТНТ».

Комментария Королевой пока не последовало.

Ранее муж Азизы признавался, что отказ родственниц поделиться с Азизой яйцеклеткой привел звезду в настоящее уныние:

«Мы хотели сделать ЭКО, взять у кузины Азизы яйцеклетку, нам в этом отказали. У любимой произошел нервный срыв из-за этого, и она не могла пойти в загс, никто ничего не отменял».