«Аж сердце щемит»: поклонники в восторге от архивного фото Олега Янковского с невесткой и внучкой
Дети Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского уже выросли, сейчас актриса, как и многие родители, чаще публикует в соцсетях ностальгические снимки, чем свежие фото. Вчера звезда решила выложить трогательный кадр, на котором ее дочери Лизе всего несколько дней от роду, она позирует спящей на руках у дедушки Олега Янковского.
На фото есть и сама Оксана — Олег Иванович целует ее. «Детство, дедство, нежность, память», — так подписала Фандера кадр.
Интернет-пользователи были восхищены этим невероятно атмосферным семейным снимком. «Так трогательно», «Аж сердце щемит», «Благодарю вас, Оксана! В этой фотографии сама жизнь со всеми ее гранями, отношениями, переживаниями и эмоциями. Миг, мгновение счастья и любви, оставшееся на пленке! Спасибо, что делитесь этим с нами», — написали поклонники в комментариях.
Фото: Global Look Press, Instagram