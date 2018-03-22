«Аж сердце щемит»: поклонники в восторге от архивного фото Олега Янковского с невесткой и внучкой

На фото есть и сама Оксана — Олег Иванович целует ее. «Детство, дедство, нежность, память», — так подписала Фандера кадр.

Интернет-пользователи были восхищены этим невероятно атмосферным семейным снимком. «Так трогательно», «Аж сердце щемит», «Благодарю вас, Оксана! В этой фотографии сама жизнь со всеми ее гранями, отношениями, переживаниями и эмоциями. Миг, мгновение счастья и любви, оставшееся на пленке! Спасибо, что делитесь этим с нами», — написали поклонники в комментариях.

Фото: Global Look Press, Instagram