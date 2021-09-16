Автор песен Аллы Пугачевой назвал новую причину смерти Жени Белоусова

Александр Шаганов стал гостем шоу «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», и вспомнил своего старинного приятеля, певца Женю Белоусова. Он скончался в конце 90-х, в возрасте 32 лет. Официальной причиной смерти стал инсульт, который развился из-за злоупотребления алкоголем.

Шаганов с этим не согласился, хотя признал, что тяга к алкоголю у Белоусова действительно была.

Однако настоящей причиной смерти музыканта стала старинная детская травма.

«Как-то Женя зашел ко мне и сказал, что в любой момент его детская травма может дать о себе знать — аневризма головного мозга. Мне стало не по себе. Не думаю, что алкоголь стал первопричиной недуга Евгения. Он был, скорее, дополнением. В детстве Женю толкнул грузовик, он упал и ударился головой о бордюр. Вот эта травма нашла его спустя время», — рассуждает он.