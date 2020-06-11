Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг пережила сексуальное насилие

В последние месяцы многие знаменитости рассказали об опыте пережитого насилия. Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг — не исключение. Выяснилось, что когда будущей звезде литературы было около двадцати лет, некий мужчина, имя которого она решщила оставить в тайне, «воспользовался ее положением», передает The Telegraph.