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Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг пережила сексуальное насилие

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Джоан Роулинг

Фото: Globallookpress

54-летняя писательница Джоан Роулинг вспомнила неприятный эпизод своей жизни.

В последние месяцы многие знаменитости рассказали об опыте пережитого насилия. Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг — не исключение. Выяснилось, что когда будущей звезде литературы было около двадцати лет, некий мужчина, имя которого она решщила оставить в тайне, «воспользовался ее положением», передает The Telegraph.

Фото: Globallookpress

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